Termine-Top-5 : Erotik, Romantik und heiße Rhythmen

09. Februar 2018, 20:00 Uhr

Die Messe rund um Braut und Bräutigam

Verliebte können sich nun Tipps und Inspiration für ihren großen Tag holen. In der Parchimer Stadthalle findet am Sonntag die Hochzeitsmesse statt. Zahlreiche Aussteller präsentieren auf der Messe ihre Prudukte und Dienstleistungen rund um das Thema Hochzeit und Fest. Die Besucher können sich zu den Themen Brautmode, Festmode, Bräutigammode, Trauringe, Schmuck, Brautfrisuren, Kosmetik, Fotografie, Brautsträuße, Einladungskarten, Hochzeitstorten, Hochzeitsautos, Tanzschulen, DJs, Hochzeitslocations, Feuerwerk und Standesämter informieren. Die Tanzvorführungen und Modenschauen dienen der Unterhaltung alle Besucher. Die Messe hat in der Zeit von 10 bis 17 Uhr geöffnet. Der Eintritt ist frei.

Kleine Detektive auf Entdeckertour

Wie fühlen sich Korallen an? Warum finden Ameisen wieder nach Hause? Und ist es im Regenwald eigentlich leise?

In einer anbendlichen Sonderführung durch das Darwineum im Rostocker Zoo werden Kinder zu kleinen Entdeckern. Wenn alle Tagesbesucher längst zu Hause sind, wartet die faszinierende Tier- und Pflanzenwelt Welt darauf, von den kleinen Gästen mit allen Sinnen erforscht zu werden. Los geht es am Sonnabend um 16.30 Uhr.

Geschichte aus der Entenperspektive

Kultur- und Kunstgeschichte aus der Entenperspektive: Sogar Herzog Friedrich Franz II. von Mecklenburg wurde jüngst als Erpel entlarvt und von dem Maler Volker Schönwart in Szene gesetzt. Die Werke der Künstlergruppe InterDuck brachten schon Millionen zum Schmunzeln. Jetzt zeigt auch das Schweriner Modehaus Kressmann Zeugnisse aus einem gefiederten Paralleluniversum – einfach „schnabelhaft“.

Steptanz, Ballett und Breakdance

Talentierte Tänzer, atemberaubende Choreographien und die größten Hits aller Zeiten vereinen sich zu einer Show, die am Sonnabend auf dem Programm des Ernst-Barlach-Theaters in Güstrow steht. Zu berühmten Ohrwürmer von Elvis Presley und den Beatles, den Bee Gees, Madonna und Michael Jackson bis hin zu heutigen internationalen Stars wie Usher, Rihanna und Lady Gaga performen die Künstler von "Don’t Stop the Music" eigene Choreografien. Mit Steptanz, klassisches Ballett, Breakdance, moderner Freestyle und Streetdance ist das Programm eine bunte Mischung zahlreicher Tanzstile.

Sex und Versuchung auf der Spur

Was passiert, wenn sich vier Gäste in einer Radioshow über ihre heimlichen Sex-Fantasien austauschen? Das und weitere erotische Geschichten und Gedichte erwartet die Besucher Sonnabend auf Schloss Grube. Das Vorlese-Quartett Boudoirfunk ist um 19 Uhr zu Gast und präsentiert in seinem Programm „Gute Nackt-Geschichten“ schlüpfrig, lustige und kuriose Begebenheiten. Das Quartett, das sind: Alba Novak, Friederike Kafka, Krischan von Schoeninger und Holger Hauer, alles Vorleser mit langjähriger Bühnenerfahrung.

