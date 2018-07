Wälder in MV : Erste Wälder wegen hoher Brandgefahr gesperrt

Wegen der hohen Brandgefahr werden in Mecklenburg-Vorpommern die ersten Wälder für Besucher gesperrt.

von Iris Leithold

27. Juli 2018, 14:36 Uhr

Ab Samstag dürfen in den südlichen Landkreisen Ludwigslust-Parchim und Mecklenburgische Seenplatte die Waldwege nicht verlassen werden, wie Umweltminister Till Backhaus (SPD) am Freitag in Schwerin mitteilte. Die Wege seien mit Blick auf die laufende Urlaubssaison vorerst von der Sperrung ausgenommen worden.

In den beiden Landkreisen gilt die höchste Waldbrandgefahrenstufe. Das Risiko für Feuer ist dort wegen der anhaltenden Hitze und Trockenheit besonders groß. «Wir haben uns die Entscheidung nicht leicht gemacht, denn das Recht eines jeden auf das freie Betreten unserer Wälder ist ein hohes Gut», sagte Backhaus. Die Entscheidung sei jedoch zum Schutz der Bevölkerung und des Waldes nötig. Der Minister verwies auf die in Schweden und Griechenland wütenden Waldbrände. Wer gesperrte Waldflächen betritt, dem drohen den Angaben zufolge bis zu 75 000 Euro Geldbuße.

Die Brandgefahr ist den Angaben zufolge in allen Wäldern des Landes aktuell sehr hoch. Besonders kritisch sei die Lage in Kiefernwäldern mit sandigem Boden.