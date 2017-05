Eilmeldung : Erwin Sellering legt seine Ämter nieder

vergrößern 1 von 1 1 von 1

Nach der überraschenden Ankündigung von Mecklenburg-Vorpommerns Ministerpräsident Erwin Sellering, sich von seinem Amt zurückzuziehen, tritt morgen der Landtag Mecklenburg-Vorpommerns zu einer Sondersitzung zusammen. Dort will Sellering eine Erklärung abgeben.

Am 1. Juli soll auf einem Sonderparteitag der SPD eine neue Kandidatin für das Amt gewählt worden. Erwin Sellering will seiner Partei Bundesfamilienministerin Manuela Schwesig vorschlagen, so unsere Informationen.

Heute morgen erklärte er zu seinem Rücktritt: „Bei mir ist vor einigen Tagen völlig überraschend eine Lymphdrüsen-Krebserkrankung festgestellt worden, die umgehend eine massive Therapie erfordert. Ich werde deshalb nicht mehr in der Lage sein, das Amt des Ministerpräsidenten so auszufüllen, wie das objektiv notwendig ist und meinem Anspruch an mich selbst entspricht.“ Sellering war neun Jahre im Amt.

