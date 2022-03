Interview zur Klimastiftung MV : Erwin Sellering zu Russland: „Wir sind alle grausam enttäuscht worden“

Nach der Invasion Russlands in der Ukraine hat der Landtag in Mecklenburg-Vorpommern entschieden, die vom Pipeline-Betreiber Nord Stream 2 mitfinanzierte Stiftung aufzulösen. Stiftungschef Erwin Sellering (SPD) sieht in der hitzig geführten Diskussion den Bedarf, einen Gang runterzuschalten.

Der ehemalige Ministerpräsident von Mecklenburg-Vorpommern und Vorstandschef der Klimastiftung des Landes, Erwin Sellering (SPD), will Ruhe in die hitzige Diskussion um die Auflösung der Stiftung bringen. Er sehe rechtliche Hindernisse bei der politischen Entscheidung des Landtages zur Auflösung, werde jedoch nicht im Weg stehen, sollten diese ausgeräu...

