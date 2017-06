Interview Manuela Schwesig : „Es ist für mich eine große Ehre“

vergrößern 1 von 1 1 von 1

Mit Manuela Schwesig, stellvertretende SPD-Vorsitzende und designierte Ministerpräsidentin von Mecklenburg-Vorpommern, sprach

Rasmus Buchsteiner.



Die SPD hat beim Parteitag ihr Wahlprogramm verabschiedet, steht geschlossen hinter Martin Schulz. Aber reicht das, um Angela Merkel und der Union noch einmal gefährlich zu werden?

Schwesig: Martin Schulz hat in seiner klaren und zukunftsweisenden Rede deutlich gemacht, wofür er konkret steht: Gerechtigkeit, Zukunft, Europa. Frau Merkel macht zu allen wichtigen Fragen – Rente, Steuern, Investitionen – keine Vorschläge. Wir sind sehr konkret. Wir gehen jetzt mit voller Kraft in den Wahlkampf. Das Rennen ist offen. Am 24. September werden wir die Nase vorn haben.

Gerhard Schröder hat beim Parteitag den Motivationstrainer gegeben: Was kann die SPD von ihm lernen?

Gerhard Schröder hat bewiesen, dass es sich lohnt, bis zur letzten Minute zu kämpfen. Das ist jetzt auch die Aufgabe der SPD. Wir haben einen hervorragenden Kanzlerkandidaten und er hat auf dem Parteitag sein Programm vorgelegt. Gerhard Schröder hat gezeigt, dass nichts verloren ist, auch wenn einen viele abgeschrieben haben.

Wird es ohne die „Ehe für alle” keine SPD-Regierungsbeteiligung geben?

Martin Schulz hat in seiner Rede deutlich gemacht, dass wir für eine offene, gleichberechtigte Gesellschaft stehen. Das Recht auf die Ehe für alle und auch das volle Adoptionsrecht werden eingeführt, wenn die SPD regiert. Das ist ganz klar.

Die Frauen in der SPD begehren auf, verlangen für die Zukunft entweder Partei- oder Fraktionsvorsitz. Mit Ihrer Unterstützung?

Wir haben starke SPD-Frauen in der ersten Reihe! Von unseren sechs Ministern in der Bundesregierung sind vier Frauen. Wir brauchen uns da keineswegs verstecken.

Wie schwer fällt Ihnen jetzt mitten im Bundestagswahlkampf der Wechsel von Berlin nach Schwerin?

Ich freue mich auf das neue Amt. Es ist für mich eine große Ehre, mich als Regierungschefin dieses wunderbaren Bundeslandes zur Wahl stellen zu dürfen.







von Rasmus Buchsteiner

erstellt am 25.Jun.2017 | 19:02 Uhr