SCHIFFFAHRT : „Es passt alles!“

Erste deutsche Kreuzfahrtschiff-Kapitänin übernimmt das Kommando

von Joachim Mangler

04. März 2018, 20:55 Uhr

„Ich bin mir bewusst, dass ich von allen Seiten beäugt werde.“ Nicole Langosch wundert sich darüber auch nicht. Denn die 34-Jährige im Dienste der Rostocker Kreuzfahrtreederei Aida Cruises hat gestern im Hafen von Gran Canaria als erste Deutsche das Kommando über ein Kreuzfahrtschiff übernommen. Ist die „Aidasol“ voll belegt, ist sie damit für rund 2200 Passagiere und rund 630 Angestellte verantwortlich. „Ich fahre hier eine Kleinstadt durch die Gegend“, macht sie die Verantwortung deutlich.

Seit zehn Jahren ist Langosch auf Aida-Schiffen tätig, zwölf Schiffe umfasst aktuell die Flotte. Als sie vor fünf Jahren Vize-Kapitänin wurde, wusste sie, dass sie diesen letzten Schritt auch gehen will. „Ich bin stolz, das erreicht zu haben.“ In diesen fünf Jahren hatte sie genügend Zeit, sich in die Rolle der Kapitänin hineinzudenken.

Negative Erfahrungen, etwa als Frau nicht für voll genommen zu werden, habe sie nicht gemacht. „Ich habe immer die volle Akzeptanz bekommen“, sagt die Wahl-Hamburgerin. Langosch ist nicht nur die einzige deutsche Kapitänin eines Kreuzfahrtschiffs, sondern auch in der Schifffahrt eine Exotin. Von aktuell 1032 deutschen Kapitänen sind 14 weiblich.

„Die Schifffahrt galt über Jahrhunderte als reine Männerdomäne“, sagt Ralf Nagel, Geschäftsführer des Verbands Deutscher Reeder. „Dieses traditionelle Bild erfährt einen Wandel, den wir sehr begrüßen.“

„Der Job muss in die Lebensphilosophie passen“, betont Langosch. Sie habe den Beruf in dem Wissen ergriffen, dass die Vereinbarkeit mit Familie auf See sicher um einiges problematischer ist als in anderen Tätigkeiten. Die modernen Kommunikationsmittel machen es einfacher, mit der Familie und den Freunden in Kontakt zu stehen. Wie es später mal um Ziele wie eigene Familie und Kinder aussieht, stehe aktuell nicht im Vordergrund. Im Augenblick habe sie den besten Job für sich gefunden und viel Spaß dabei. „Es passt alles.“