Mecklenburg-Vorpommern betroffen : EU verbietet Dorschfang in Teilen der Ostsee

Die gezielte Dorschfischerei ist in den Gebieten, in denen Dorsch in der östlichen Ostsee vorkommt, d. h. in den ICES-Gebieten 24-26, verboten. Dagegen unterliegen Gebiete mit geringem Dorschbestand in der östlichen Ostsee, d. h. die Gebiete 27-32 und die flachen Küstengewässer des Gebiets 24, nicht dem Verbot.

Wir haben verhältnismäßige Maßnahmen mit Ausnahmeregelungen für Beifänge in zwei Arten von Fischereien vorgeschlagen. In der pelagischen Fischerei kommen sehr geringe unvermeidbare Beifänge von Dorsch vor, die nicht an Bord sortiert werden können. Daher gilt für diese Fischereien eine Ausnahme vom Fangverbot, da sie sonst überhaupt nicht fischen könnten. Auch in der handwerklichen Küstenfischerei mit stationären Fanggeräten, in der überwiegend auf Plattfische wie Scholle, Flunder und Steinbutt gefischt wird, kommt es zu Beifang von Dorsch. Die Anlandung einiger Beifänge sollte gestattet sein, sodass auch hier eine Ausnahme vom Verbot gilt. Die Fischereien sollten jedoch bestrebt sein, solche Beifänge so gering wie möglich zu halten, und der Gesamtfischereiaufwand sollte nicht zunehmen. Daher werden ihre Beifänge auf 10 % der Fänge begrenzt und die Zahl der Schiffe, die solche Beifänge anlanden dürfen, sollte im Vergleich zu den letzten 18 Monaten stabil bleiben.

Unter das Verbot fallende Fischereien, für die keine Ausnahmeregelung gilt, müssen alle Fänge von Dorsch in der östlichen Ostsee zurückwerfen.