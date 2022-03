Schwerin : Experte: Defekte Steckdosenleiste Ursache für Wohnungsbrand

Der Wohnungsbrand in Schwerin, in dessen Folge am Samstag eine Mutter und ihr fünfjähriges Kind starben, ist durch einen Defekt an einer Steckdosenleiste verursacht worden. „Das ist das vorläufige Ergebnis der Arbeit des Brandursachenermittlers“, sagte eine Sprecherin der Schweriner Staatsanwaltschaft am Montag der Deutschen Presse-Agentur. Durch den Defekt an der Elektro-Verteilerleiste habe sich das Feuer im Wohnzimmer ausgebreitet.

In der Nacht gegen 3.00 Uhr hatten Anwohner den Brand gemeldet. Retter hatten die 35-jährige Frau und das Mädchen noch aus der Brandwohnung bergen und in eine Klinik bringen können. Beide erlagen aber wenig später in der Klinik ihren Verletzungen. Die Wohnung liegt im dritten Stockwerk des Hauses im Stadtteil Schwerin-Mueß. Um die Todesursachen in beid...

