Landtag MV : Ferienhausbesitzer dürfen ab 18. Mai nach MV kommen

Der Neustart des Tourismus war Thema der heutigen Landtagssitzung

von Frank Pfaff (dpa)

12. Mai 2020, 12:52 Uhr

Auswärtige Besitzer von Ferienhäusern und Ferienwohnungen in Mecklenburg-Vorpommern dürfen vom 18. Mai an wieder in den Nordosten kommen. Das gab Wirtschaftsminister Harry Glawe (CDU) am Dienstag nach einer Kabinettssitzung in Schwerin bekannt.

Am 25. Mai öffnet sich das Land dann für Übernachtungsgäste aus ganz Deutschland.