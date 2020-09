Überschrift dürft ihr, ich muss los, komme aber später wieder rein

von Katharina Hennes

14. September 2020, 05:00 Uhr

Der Unfall eines Busses am Sonnabend auf der A 24 hat sowohl die Einsatzkräfte als auch die Krankenhäuser vor eine Bewährungsprobe gestellt.

Urplötzlich mussten so beispielsweise die Krankenhäuser in Ludwigslust und Hagenow mit einer nicht unerheblichen Zahl an Verletzten umgehen. Im Stift in Ludwigslust wurden sechs Leichtverletzte eingeliefert, in Hagenow waren es sieben Verletzte, einer davon schwer. Die meisten konnten schnell wieder entlassen werden und wurden zum Zug nach Hamburg gebracht. Nicole Ahrens, die leitende Schwester der Notaufnahme in Hagenow, bedankte sich bei ihren Kollegen für die schnelle Reaktion auf die Notlage und die gute Betreuung. Das Hauptproblem habe in der Verständigung gelegen, denn die meisten Insassen waren Ausländer. Keiner hatte Papiere dabei, weil dieses noch im Bus lagen. Für die Krankenhäuser war die plötzliche Einlieferung so vieler Patienten zur gleichen Zeit eine Herausforderung, auch wenn die Masse der Personen nicht so schwer verletzt war. Alle konnten gut versorgt werden, auch mit warmen Getränken.

Auch dem Wehrführer Stefan Hensel von der Wöbbeliner Feuerwehr wird dieser Einsatz lange in Erinnerung bleiben. Sechs Uhr morgens ging sein Pieper mit der Meldung: „Busunglück auf A 24, 27 verletzte Personen.“ „Wenn du das liest, geht dir schon auf dem Weg dorthin sehr viel durch den Kopf“, sagt er. Weil die Wöbbeliner als erste am Unfallort eintrafen, übernahm Hensel auch die Leitung für den Einsatz der sechs Wehren aus Goldenstädt, Rastow, Lüblow, Neustadt-Glewe, Wöbbelin und Ludwigslust. Die meisten Insassen hatten sich allein aus dem Bus befreit und warteten auf dem angrenzenden Feld auf Hilfe. Auch der Busfahrer war schon draußen und informierte die Rettungskräfte über drei Personen, die sich noch oben im Doppelstockbus unter den Sitzen befanden. „Die Menschen konnten wir über die Luken im Dach herausholen“, berichtet Stefan Hensel. Er lobt das gute Zusammenspiel der Wehren. „Dafür, dass wir dieses Szenario mit so vielen Verletzten noch nie vorher üben konnten, ist es wirklich sehr gut gelaufen.“ Die Feuerwehr hatte auch den Rettungsdienst unterstützt und die Insassen mit den Mannschaftswagen zu den umliegenden Krankenhäusern gebracht.