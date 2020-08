Klassische Herbstträume : Festspiele MV im September mit altem, neuem Programm

Die Corona-Pandemie sorgte dafür, dass auch das Sommerprogramm der Festspiele Mecklenburg-Vorpommern zur Makulatur wurde. Mit dem an die Schutzbestimmungen angepassten Notprogramm stehen Klassikfreunden nun aber auch im September noch interessante Hörererlebnisse bevor.

von Holger Kankel

05. August 2020, 16:45 Uhr

Auch die Festspiele Mecklenburg-Vorpommern und damit alle Freunde klassischer, sommerlicher Musikerlebnisse in Scheunen, Schlössern, Herrenhäusern, Kirchen, Werkhallen oder Parks überall im Land mussten in den zurückliegenden Wochen Einschränkungen durch Corona hinnehmen. Dennoch legte das Festspielteam zum diesjährigen 30. Jubiläum des größten ostdeutschen Klassikfestivals mit der Reihe „30 – mal anders“ ein hochkarätiges Alternativprogramm auf – 30 Konzerte im kleineren Rahmen. Wie Festspielsprecher Christian Kahlstorff gestern gegenüber unserer Redaktion sagte, war die Resonanz groß. „Die Zuschauer waren unheimlich diszipliniert und sehr dankbar, dass wieder Konzerte stattfinden. Nach sieben Konzerten im Juli findet diese Reihe im August ihre Fortsetzung.

Vom 1. bis zum 12. September folgen dann 30 Konzerte, die einen ähnlichen Zuschnitt wie die geplanten haben, d. h. unter Pandemie-Vorgaben neu aufgelegt werden. „Die Konzeption der Konzerte ist überwiegend erhalten geblieben und wurde den vorherrschenden Bedingungen angepasst. Gemeinsam mit den Künstlerinnen und Künstlern haben wir Alternativen anhand der aktuellen Situation geplant und entwickelt“, so gestern die designierte Festspiel-Intendantin Ursula Haselböck. „Die Corona-Krise hat uns alle noch fest im Griff und hat auch die Musikwelt in ihren Grundfesten erschüttert. Gerade deswegen sehen wir uns in der Pflicht, die Vorreiterrolle zu übernehmen und Motor zu sein – denn: Wir wollen weitermachen, Kultur muss es weiter geben.“

Mit den September-Konzerten könnte der Festspielsommer 2020 also doch noch angemessen ausklingen. So spielt zum Beispiel die 21-jährige holländische Violinistin in der Reihe „Sleeping Beauties“ in der Schlossanlage Brook bei Demmin Beethoven-Sonaten. Auf Rügen lädt das Streichquartettfest nach Putbus, Binz, Sellin oder Bergen ein. In Parchim gibt es Kammermusik mit der Geigerin Viviane Hagner. Aktuelle und frühere Mitglieder des Dresdner Kreuzchors singen in der Rostocker Nikolai-Kirche und im Schweriner Dom. In der Prerower Seemannskirche und in der Marienkirche Neuhaus ist das begeisternde Danish String Quartet jeweils zweimal zu erleben.

Zum großen Abschlusskonzert in der Wismarer St.-Georgen-Kirche gastiert dann das NDR Elbphilharmonie Orchester mit Beethovens Sinfonie Nr. 1 und seinem Konzert Nr. 5.

Wer nicht bis September warten will, darf sich schon im August auf 30-minütige, kostenlose Kurzkonzerte des Hornquartetts „german hornsound“ freuen. Ab heute (6. August) wollen die vier Hornisten bis Sonntag (9. August) unter dem Titel „Kommen und Hören“ auf Marktplätzen, vor Kirchen und Scheunen in ganz MV ihre Zuhörer begeistern – u. a. auf dem Güstrower und Wismarer Marktplatz, vor dem Leuchtturm in Warnemünde und auf dem Klosterhof in Rehna. Am Donnerstagabend präsentieren die vier Musiker um 19.30 Uhr in der Gutsscheune in Niendorf auf Poel einen Sommernachtstraum und präsentieren Glanzstücke aus bekannten Orchesterwerken oder großem Musiktheater. Die Eintrittskarten können nur über den telefonischen Kartenservice der Festspiele MV unter 0385 5918585 erworben werden.