Brandserie in der Nacht zum Sonntag : Feuerteufel in Ludwigslust-Parchim und Wismar unterwegs

Gleich drei Mal brannte es in der Nacht zum Sonntag.

von dpa/ Ralf Drefin/ Michael-Günther Bölsche

25. Februar 2018, 11:12 Uhr

Mehrere Tausend Euro Schaden haben Brandstifter in Wismar und im Landkreis Ludwigslust-Parchim verursacht. Aus bisher unbekannter Ursache brach gegen 22.45 Uhr in der Prislicher Willi-Fründt-Straße ein Feuer in einem circa 24 Quadratmeter großen und massiven Holzschuppen aus. Vierzig Feuerwehrleute aus Grabow, Prislich und Werle rückten mit 9 Fahrzeugen aus, um das Feuer zu löschen. Durch die Kälte kam es an der Einsatzstelle durch das gefrierende Löschwasser zu rutschigen Situationen. Der Schuppen ist komplett zerstört, wie die Polizei mitteilte. Ein vorsätzliches Entzünden des Nebengebäudes durch unbekannte Täter kann nach gegenwärtigen Erkenntnissen nicht ausgeschlossen werden. Der Schaden wird auf 5000 Euro geschätzt.

Auf dem Gelände eines Sonderpostenmarkts in der Lübzer Industriestraße zündeten Unbekannte gegen 1 Uhr einen Abfallbehälter an. Das Feuer griff auf die Außenfassade des Gebäudes sowie auf den dort zum Verkauf gelagerten Rindenmulch über. Darüber hinaus beschädigten die Flammen ein Stromkabel der installierten Photovoltaikanlage. Die Polizei schätzt den Schaden auf rund 2000 Euro.

Auch in Wismar brannte ein Abfallbehälter. Um 1.45 Uhr setzten unbekannte Täter in der Gdansker Straße einen Papiercontainer in Brand. Das Feuer griff auf zwei in unmittelbarer Nähe geparkte Fahrzeuge über. Die genau Höhe des Schadens muss noch ermittelt werden. An allen drei Brandorten sicherte die Kriminalpolizei Spuren und nahm Ermittlungen wegen des Verdachts der Brandstiftung auf.