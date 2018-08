Hunderte Millionen : Firmen investieren in Klima- und Umweltschutz

Produktionsbetriebe haben im letzten Jahr 188,8 Millionen Euro für Umweltschutzmaßnahmen ausgegeben.

von Frank Pfaff

14. August 2018, 20:45 Uhr

In Industriebetrieben und Versorgungsunternehmen Mecklenburg-Vorpommerns kommt jeder fünfte investierte Euro der Umwelt zugute. Wie das Statistische Amt am Dienstag in Schwerin mitteilte, gaben die Betriebe des Produzierenden Gewerbes mit mindestens 20 Beschäftigten im Jahr 2016 insgesamt 188,8 Millionen Euro für Umweltschutzmaßnahmen aus. Das seien 19,8 Prozent der Gesamtinvestitionen gewesen und die größte Investitionssumme für den Klima- und Umweltschutz seit Jahren.

Daten für 2017 lagen noch nicht vor. Mitte der 1990er Jahre hatten die Umweltausgaben der Firmen schon einmal höher gelegen, weil viele Anlagen an bundesdeutsche Standards angepasst oder neu gebaut werden mussten. Ökostromproduktion und Klimaschutz spielten damals hingegen kaum eine Rolle.

Solaranlagen zählten zu den häufigsten Investitionen

Im Jahr 2016 flossen 71 Millionen Euro in Anlagen zur Nutzung von erneuerbaren Energien, wie zum Beispiel Solaranlagen. Für 68,7 Millionen Euro wurden laut Statistik Abwasserleitungen, Kanäle und Kläranlagen erweitert oder saniert. Ebenfalls der Schonung der Umwelt hätten Maßnahmen im Umfang von 34,0 Millionen Euro für eine verbesserte Abfallentsorgung gedient.

Weitere 10,8 Millionen Euro flossen den Angaben zufolge in Projekte zum Schutz und für die Sanierung von Boden, Grund- und Oberflächenwasser, 3,7 Millionen Euro in die Luftreinhaltung. Knapp eine halbe Million Euro gaben die Firmen für Arten- und Landschaftsschutz aus, 218 000 Euro für Lärmschutz.