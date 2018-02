Gesundheit : Forscher aus MV entwickeln Impfstoff für Krebspatienten

Teterower Biotechniker und Mediziner aus Rostock und Greifswald mit Erfolg versprechender Therapie gegen Tumorkrankheiten

von Torsten Roth

01. Februar 2018, 20:45 Uhr

Hoffnung für Krebspatienten: Biotechniker der Teterower Hightech-Firma Miltenyi Biotec sowie Mediziner der Unikliniken in Rostock und Greifswald haben mit der Entwicklung eines patientenspezifischen Impfstoffes für die Behandlung von Tumorerkrankungen begonnen. Der Forschungsverbund will in den kommenden sechs Jahren eine neuartige Immuntherapie zur Produktionsreife bringen, mit der Darm- und Bauchspeicheldrüsenkrebs bekämpft werden kann. Damit solle dem eigenen Immunsystem auf die Sprünge geholfen werden, erklärte Stefan Miltenyi, Firmengründer des gleichnamigen Unternehmens, gestern bei der Vorstellung des Projekts in Teterow. Mit der so genannten PiCoP-Therapie würden Immunzellen des Patienten isoliert, identifiziert und mit Methoden der Bioinformatik analysiert. Die Informationen sollten dazu genutzt werden, das Immunsystem zu schulen, sodass es den Krebs erkenne und gegen die Erkrankung vorgehen könne. Miltenyi: „Wir sind überzeugt, dass unser Ansatz die Krebsmedizin einen großen Schritt nach vorne bringen kann.“

„Eine Revolution“, bewertete Krebsspezialist Prof. Dr. Christian Junghanß, Chef der Onkologie der Uni-Klinik Rostock, das Projekt. Bislang gebe es zwar bereits verschiedene Bausteine des Verfahrens, die jetzt aber erstmals zusammengeführt würden. Der Prozess dauere aber nicht selten zweieinhalb Jahre. Zu lange: Viele Patienten hätten nur noch eine Überlebenschance von Monaten oder einem Jahr. Mit der Teterower Therapie sollen die Bausteine zusammengeführt und die Produktion des personalisierten Impfstoffes auf nur noch drei Monate reduziert werden. Das gebe es bislang weltweit noch nicht, meinte Junghanß.

Ein „Leuchtturmprojekt für die Welt“, meinte Wirtschaftsminister Harry Glawe (CDU) gestern – an dem sich die Steuerzahler kräftig beteiligen. Insgesamt zwölf Millionen Euro wollen die Verbundforscher in das Projekt stecken – darunter 6,4 Millionen Euro aus dem öffentlichen Technologiefonds.

Die Teterower Entwicklung schafft Zuversicht: In vier Jahren solle an den Uni-Kliniken Rostock und Greifswald mit klinischen Studien an bis zu 30 Patienten begonnen werden. Mit der Therapie könne Krebs schneller beherrschbar und das Leben der Patienten verlängert werden, stellte Glawe in Aussicht. Weltweit werde jährlich bei 20 Millionen Menschen Krebs festgestellt – 11 000 allein in MV. Dabei gehöre Darmkrebs zu den drei häufigsten Tumorerkrankungen in MV, der 2014 bei 1317 Menschen diagnostiziert worden sei. Bei Bauchspeicheldrüsenkrebs – eine der tödlichsten Krankheiten überhaupt – falle die Diagnose bei bis zu 80 Prozent schlecht aus. Die neue Therapie könne „im Prinzip“ zur Behandlung aller Krebsarten eingesetzt werden, kündigte Miltenyi an.

Hilfe für die Patienten, gute Geschäfte für die Biotechniker: Das Unternehmen rechne sich gute Marktchancen aus, meinte der Firmenchef. Weltweit würden 100 Milliarden Dollar für Krebsmedikamente ausgegeben. Bereits jetzt erntet Miltenyi Anerkennung: „Die Chancen zum Erfolg stehen nicht schlecht“, meinte Miltenyi. Die Firma mit 2000 Mitarbeitern in allen Regionen der Welt hat sich in den vergangenen Jahren weit über die Landesgrenzen hinaus zu einem Spezialisten für Zelltherapien entwickelt. Mehr als 90 Prozent aller Produkte kämen im Ausland zur Anwendung, sagte Miltenyi – zwei Fünftel allein in den USA. Eine Erfolgsgeschichte Made in MV: Derartige Projekte sorgten dafür, dass Biomedizin aus MV weltweit bekannter werde, sagte Glawe.