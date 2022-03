Ludwigslust-Parchim : Frau bei Wohnungsbrand in Boizenburg schwer verletzt

Boizenburg (dpa/mv) Beim Brand einer Wohnung in Boizenburg (Landkreis Ludwigslust-Parchim) ist am Sonntag eine Frau schwer verletzt worden. Die Frau war nach Angaben einer Zeugin aus dem Badezimmer der brennenden Wohnung in einem oberen Stockwerk gesprungen. Sie wurde mit einem Hubschrauber in ein Hamburger Krankenhaus geflogen, wie die Polizei mitteilte. Durch den Brand und die Löscharbeiten wurden mehrere Wohnungen des Mehrfamilienhauses beschädigt. Die Polizei schätzt den Sachschaden auf rund 200 000 Euro. Es werde wegen des Verdachts der schweren Brandstiftung ermittelt. Weitere Einzelheiten waren zunächst nicht bekannt.

