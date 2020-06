Dishley : Fünfjährige löst Brand in Scheune aus

von svz.de

02. Juni 2020, 07:43 Uhr

Ein fünfjähriges Mädchen hat am Montagabend ein Feuer in einer Scheune in Dishley (Landkreis Mecklenburgische Seenplatte) entfacht. Wie die Polizei mitteilte, brannte die Scheune bis auf die Grundmauern nieder. Das Mädchen konnte sich rechtzeitig in Sicherheit bringen und seine Eltern warnen. Nach derzeitigem Ermittlungsstand war das Kind allein in die Scheune der Eltern gegangen und hatte das darin gelagerte Stroh in Brand gesetzt. Zwei Schweine, die sich in der Scheune befanden, verendeten. Auch ein Pkw und Gerätschaften wurden durch das Feuer zerstört. Der Sachschaden beläuft sich laut Polizei auf mindestens 50 000 Euro. Rund 120 Einsatzkräfte halfen den Brand zu löschen.