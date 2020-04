Prozess um Vergewaltigung in Wismar : Für das Urteil „jeden Stein umgedreht“

Fünf Jahre und sieben Monate Haft für Vergewaltigung in Wismar

von Andreas Frost

24. April 2020, 16:10 Uhr

Nach dem Urteil war der Anwalt des Opfers zufrieden. Es sei eine Genugtuung für die vergewaltigte Frau, dass das Gericht ihr geglaubt habe. Außerdem sei das Urteil ein deutliches Signal, dass es der Justiz in Deutschland natürlich nicht egal sei, was unter Zugewanderten passiere. Wegen besonders schwerer Vergewaltigung und Körperverletzung verurteilte das Landgericht Schwerin gestern einen 38 Jahre alten Angeklagten zu fünf Jahren und sieben Monaten Gefängnis. Der Verteidiger, der einen Freispruch wollte, will das Urteil anfechten.

Das Gericht war überzeugt, dass der Angeklagte am 10. September 2019 seine 49-jährige Landsfrau, die er seit 2016 aus einer Asylunterkunft in Schwerin kannte, zum Essen in seine Wohnung in Wismar einlud. Dann aber bedrohte er sie laut Urteilsbegründung mit einem Messer, schlug und trat sie, bis sie sich wehr- und hilflos fügte.

Das Gericht habe „jeden Stein umgedreht“, um die Tat aufzuklären, und sich das Urteil nicht leicht gemacht, beteuerte der Vorsitzende Richter. Schließlich stand Aussage gegen Aussage.

Mehrmals gab der Angeklagte an, die Frau habe freiwillig mit ihm geschlafen. Wahrscheinlich, so versuchte er zu unterstellen, sei sie verliebt in ihn und enttäuscht, dass er inzwischen mit einer anderen Frau verheiratet sei. Das alles hielten die Richter für unglaubwürdig. Ganz anders habe hingegen die 49-jährige die Tat immer wieder glaubhaft geschildert: bei der Polizei, bei einem Gutachter und in einer stundenlangen Vernehmung als Zeugin vor Gericht. Auch wenn sie einige nebensächliche Details im Verlauf der sieben Monate seit der Tat veränderte, blieb das sogenannte Kerngeschehen in ihren Angaben gleich. Und das war zum Teil schmerzhaft und sehr erniedrigend. So kann nur jemand berichtet, der die Tat auch wirklich erlebt hat, folgerte das Gericht. Zudem sahen die Richter keinen Grund, warum die Frau den Angeklagten mit falschen Vorwürfen überziehen sollte.

Außerdem stellte ein Rechtsmediziner zahlreiche blaue Flecke und leichte Wunden am Körper der Frau fest, die zu den Schlägen und Tritten passten, von denen sie berichtete.

Als weiteres Indiz führte der Vorsitzende Richter die DNA-Spuren der Frau auf dem grünweißen Küchenmesser an, mit dem der Angeklagte sie bedroht und leicht verletzt hatte. Zwar sei das Beweisstück mit einem „traurigen kriminaltechnischen Horrorszenarium“ belastet, weil ein junger Polizist es anfasste, bevor es die Kriminaltechniker anhaftende Spuren sicherten. Das Gericht hielt es aber für ausgeschlossen, dass der Polizist durch einen Kontakt mit dem Opfer während der ersten Vernehmung wenig später dessen DNA-Spuren auf das Messer transportiert hat.

Auch wenn das Urteil im Sinne der Frau ausgefallen ist, ist ihr das Leben in der Zuwanderer-Gemeinschaft in Wismar für sie nicht mehr möglich. Sie ist inzwischen mit ihrem Ehemann in eine andere Stadt gezogen.