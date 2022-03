Rostock : Gartenhäuser niedergebrannt: Jugend-Quartett unter Verdacht

Nach einem größeren Brand in einer Gartenanlage in Rostock hat die Polizei vier jugendliche Tatverdächtige ermittelt. Wie ein Polizeisprecher am Donnerstag sagte, brannten bei dem Feuer im Stadtteil Reutershagen am Mittwochabend zwei Gartenhäuser nieder. Der Schaden wird auf rund 45.000 Euro geschätzt.

Feuerwehrmänner hätten noch vier dunkel gekleidete Tatverdächtige weglaufen gesehen. Die Ermittlungen und genauen Beschreibungen der Personen führten die Beamten zu dem Quartett aus 15- und 16-Jährigen aus Rostock. Gegen sie wird nun wegen des Verdachts der Brandstiftung ermittelt. Auch Zusammenhänge zu weiteren Bränden werden geprüft....

