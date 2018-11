Weltgedenktag : Gedenkfeier für Verstorbene

von svz.de

27. November 2018, 08:40 Uhr

Rostock Zum Weltgedenktag für verstorbene Kinder am zweiten Sonntag im Dezember sind mehrere Erinnerungsveranstaltungen geplant. In Wismar findet eine Gedenkfeier am 8. Dezember um 17 Uhr in der Heiligen-Geist Kirche statt, wie die evangelischen Kirchenkreise Mecklenburg und Pommern gestern mitteilten. Am 2. Advent ist um 15 Uhr auch im Greifswalder Dom eine Andacht geplant.

In Rostock wird es für früh verstorbene, nicht bestattungspflichtige Kinder am 10. Dezember um 11 Uhr auf dem Westfriedhof eine Gedenkfeier geben .