Schließung JVA Neubrandenburg : Gefängnis-Konzept in der Kritik

von Thomas Volgmann

erstellt am 16.Nov.2017 | 06:25 Uhr

Der Bundesverband der Strafvollzugsbediensteten (BSBD) in Mecklenburg-Vorpommern kritisierte gestern das neue Gefängniskonzept von Justizministerin Katy Hoffmeister (CDU). „Die Wege zwischen Haftanstalt und Gerichten werden im östlichen Teil des Landes deutlich länger“, sagte der Landesvorsitzende Hans Jürgen Papenfuß. Mit der Schließung der Justizvollzugsanstalt (JVA) Neubrandenburg gebe es in dem Landgerichtsbezirk keine Unterbringungsmöglichkeit für erwachsene Untersuchungshäftlinge mehr. Die nächste Haftanstalt für sie befindet sich in Stralsund. Zu Vernehmungen und Gerichtsterminen müssten die Untersuchungshäftlinge etwa zu Vernehmungen und Prozessterminen künftig aus der Hansestadt geholt werden.

Der BSBD mahnte zudem an, die sozialen Belange der 90 Bediensteten im der JVA Neubrandenburg stärker zu berücksichtigen. „Älteren Kollegen kann ein Umzug nach Bützow nicht mehr zugemutet werden“, so Papenfuß. Das Ministerium strebt an, dass die Mitarbeiter spätestens Ende des ersten Quartals 2018 wissen, wohin sie wechseln. Gekündigt wird niemandem.

Nach dem neuen Konzept des Justizministeriums soll es künftig nur noch an den Standorten Bützow (490 Haftplätze), Waldeck (383 Plätze), Neustrelitz (282 Plätze) und Stralsund (195 Plätze) Vollzugsanstalten geben. Neubrandenburg wird zum Ende 2018 geschlossen werden, weil sich der Bedarf an Haftplätzen im ganzen Land in den letzten Jahren verringert hat. Aktuell sind nach Angaben des Justizministeriums 400 Plätze unbelegt.

Der BSBD sieht aber auch Positives. „Zu begrüßen ist, dass nach den neuen Plänen die Haftanstalt Bützow als Herz des Strafvollzuges in Mecklenburg-Vorpommern gestärkt wird“, stellte der Landesvorsitzende fest. In der größten Anstalt des Landes sollen nicht nur wieder die langen und lebenslänglichen Gefangenen untergebracht werden, geplant ist auch ein Diagnostikzentrum und eine suchttherapeutische Abteilung.

Neu ist ebenfalls eine geriatrische Abteilung in Bützow, in der ältere Gefangene betreut werden. Damit wird der demografischen Entwicklung der Bevölkerung Rechnung getragen.

Auch Neustrelitz wird ausgebaut. In die Jugendvollzugsanstalt sollen ab September 2018 auch Straftäter zwischen 25 und 30 Jahren verlegt werden.



Extra: Schöner wohnen auf Gefängnisgelände Die Stadt Neubrandenburg will die alte Justizvollzugsanstalt vom Land Mecklenburg-Vorpommern übernehmen und das Gelände für Wohnzwecke herrichten. Es gebe aber noch keine verbindliche Bauplanung für den Standort am Lindenberg im Süden der Stadt, wie ein Stadtsprecher gestern sagte. Zudem stünden Teile des früheren Staatssicherheitsgeländes – wie eine alte Mauer und ein Wachturm – unter Denkmalschutz. Das Justiztministerium hatte am Dienstag bekanntgegeben, dass das Gefängnis zum 31. Dezember 2018 geschlossen wird. Das riesige Gelände der damaligen Bezirks-Staatssicherheit der DDR war erst Ende der 1980er-Jahre in Betrieb gegangen. Ein großer Teil dient heute als Behördenzentrum des Landes. Das Justizministerium wird den Immobilienteil des Gefängnisses an das Landesfinanzministerium zurückgeben, das über eine Abgabe entscheidet. Der Gefängnis-Plattenbau ist stark sanierungsbedürftig.