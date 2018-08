Kooperation mit Afrika : Gemeinsam fürs Tierwohl gegen Hitzestress

Dummerstorfer Nutztierforscher verstärken Zusammenarbeit mit afrikanischen Ländern

von Joachim Mangler

20. August 2018, 12:00 Uhr

Das Leibniz-Institut für Nutztierbiologie (FBN) in Dummerstorf bei Rostock will in Fragen der Tierhaltung und des Tierwohls eng mit afrikanischen Staaten zusammenarbeiten.

Hintergrund sei die oft ineffiziente Haltung von Nutztieren in Afrika, was aber auch für Staaten in Südamerika oder Asien zutreffe. „In den nicht so gut entwickelten Ländern dieser Erdteile leben mehr als 75 Prozent aller Nutztiere weltweit. Sie tragen aber nur zu 25 Prozent an der Versorgung mit tierischem Eiweiß bei“, sagte Institutschef Klaus Wimmers.

Wegen der ineffizienten Haltung tragen die Tiere trotzdem zum hohen Ausstoß des klimaschädlichen Gases Methan bei. „Es gibt einen starken Zusammenhang zwischen Fütterung, Effizienz der Haltung und Methan.“

Klar sei, dass die Sicherung der Nahrungsmittelversorgung nicht nur durch Effizienzsteigerung in Europa gelingen kann. Dies müsse in den Regionen geschehen, in denen die Tiere unter wenig effizienten und oft auch fern von optimalen Tierschutzbedingungen gehalten werden. „Aber das Lernen geschieht nicht einseitig von Europa in Richtung Afrika.“ Auch Europa könne bei Betrachtung mancher Missstände in der hiesigen Tierhaltung in diesem Punkt auch etwas von Afrika lernen, sagte Wimmers.

Wichtig für Afrika, aber auch zunehmend für Europa, sei die Toleranz an Hitze. „Bei Hitzestress fressen Milchkühe weniger und geben weniger Milch“, erläuterte Wimmers. Allerdings gebe es Unterschiede unter den Individuen in der Empfindlichkeit gegenüber Hitze, die zum Teil auch erblich bedingt sind. Wissenschaftler suchten nun neue Methoden, mit deren Hilfe das Ausmaß von Milchverlusten durch Hitzestress berechnet werden kann. „Außerdem soll die Unterscheidung von hitzeempfindlichen zu hitzetoleranten Kühen verbessert werden“, sagte Wimmers.

Geforscht wird unter dem Dach des sogenannten International Livestock Research Institute (ILRI), das sich ausschließlich der Forschung in der Tierhaltung für die Entwicklungsländer widmet. Die Zentralen liegen in Kenia und Äthiopien, ILRI habe zudem regionale oder Länderbüros.