kommentar : Gespensterdebatte

30. Januar 2020, 17:01 Uhr

Für manche mag das ja ein niederschmetternder Befund sein, aber es muss mal gesagt werden: In MV ist das Niederdeutsche so gut wie tot. Hinüber, ausgestorben, futsch. Nur noch ein fahles Gespenst am Himmel der Mundarten und Dialekte. Da helfen auch alle Gespensterdebatten im Landtag nichts.

Das ist das Schicksal von Sprachen: Sie verändern sich permanent, gehen unter und entstehen neu. So ungefähr im 15. Jahrhundert dürfte es auch dem letzten Minnesänger aufgegangen sein: Mittelhochdeutsch ist out. Jetzt ist Frühneuhochdeutsch in. Diesen Gang der Sprachgeschichte sollten die Mecklenburger und Vorpommern, die zu großen Teilen auch Ostpreußen und Sachsen und neuerdings auch Rheinländer und Württemberger sind, akzeptieren. Ein Schild wird das nicht ändern. Im oberfränkischen Teil Thüringens, der Heimat des Autoren, würde man jetzt sagen: „Wenn da kää Gald niä host, kaas da de fei nex

gekeaf.“