Wetterwarnung für MV : Gewitter über Norddeutschland

Die Warnung gilt zunächst bis Sonnabend, 12 Uhr.

von Michael Schmidt

15. Juni 2019, 09:55 Uhr

In Mecklenburg-Vorpommern warnte der Deutsche Wetterdienst am Sonnabendmorgen vor Unwettern samt schwerer Gewitter, Sturmböen und Hagelschauer. Diese führten bereits zu Einsätzen der Feuerwehr in Nordwestmecklenburg.

Bei Grevesmühlen gab es Starkregen. Da traute sich nicht einmal mehr ein Kater in den Garten. Der Start für einen um 11 Uhr geplanten Festumzug in der Stadt wurde inzwischen abgesagt.

Auch am Nachmittag und Abend sollen demnach noch Unwetter über das Land ziehen. In der ersten Nachthälfte sollen die Gewiiter dann ostwärts abziehen.