Gesundheit : Grippe in MV: Zahl der Erkrankten sinkt, ein weiterer Toter

Insgesamt sind die Impf­quoten in den empfohlenen Zielgruppen in Deutschland weiterhin zu niedrig. Dies gilt im besonderen Maße für medizinisches Personal und Schwangere. Ziel­vorgaben der Europäischen Union, wonach schon bis 2015 eine Impfquote von 75% bei älteren Personen vorgesehen war, werden in Deutschland bisher nicht annähernd erreicht.

Abrechnungsdaten der Kassenärztlichen Vereinigungen zeigen, dass sich in der Saison 2016/17 nur knapp 35% der Personen ab 60 Jahre impfen ließen. In den Saisons 2008/09 und 2009/10 war in Deutschland noch knapp die Hälfte aller Menschen dieser Alters­gruppe gegen Influenza geimpft.

Nach einer in 2012 bis 2014 durchgeführten Studie lag der Anteil geimpfter Frauen, die während der Influenzasaison im Winter schwanger waren, bei 11%.

In einer 2010 durchgeführten Studie unter niedergelassenen Ärzten sagten 61%, dass sie sich regelmäßig gegen saisonale Influenza impfen lassen.