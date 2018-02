Arbeitsmarktgipfel in Schwerin : Großes Tortenstück für Arbeitslose

Tausende Stellen für Langzeitarbeitslose erwartet. Digitalisierung sorgt für Jobchancen

von Torsten Roth

22. Februar 2018, 20:30 Uhr

Hilfe bei der Arbeitssuche: Tausende langzeitarbeitslose Frauen und Männer in MV können mit neuen Jobs auf dem sozialen Arbeitsmarkt rechnen. Von den im Fall einer neuen Regierungskoalition von Union und SPD vorgesehenen vier Milliarden Euro für 150 000 neue Stellen für Langzeitarbeitslose in Deutschland sollte ein guter Teil auch in den Nordosten fließen, forderte Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) am Donnerstag bei einem Arbeitsmarktgipfel mit Vertretern aus Wirtschhaft, Politik und Verwaltung in Schwerin. Es müsse ein „großes Tortenstück“ für MV abfallen, sagte auch Margit Haupt-Koopmann, Chefin des Landesarbeitsagentur. Trotz aller Erfolge auf dem Arbeitsmarkt seien ein Drittel der Arbeitslosen in MV noch immer länger als ein Jahr ohne Job – im Januar insgesamt 23 760. Von ihnen hätten 5000 hätten sogar länger als vier Jahre keine Arbeit mehr. Es gebe viele, die keine Chancen auf einen Job auf dem ersten Arbeitsmarkt hätten, meinte Schwesig: „Die können wir nicht einfach zu Hause sitzen lassen.“ Mit dem in den Koalitionsverhandlungen vereinbarten sozialen Arbeitsmarkt sei es gelungen, einen jahrelangen ideologischen Streit, der an der Wirklichkeit der Menschen vorbeigegangen sei, zu beenden. Die Fördermilliarden würden für einen „Schub“ beim Abbau der Langzeitarbeitslosigkeit sorgen, fügte Haupt-Koopmann hinzu. Mit dem Geld werde das vom Land aufgelegte Förderprogramm der Bürgerarbeit flankiert. Es solle vor allem jungen Müttern und Vätern zugutekommen. „Das schafft Perspektiven für die Kinder und gibt Müttern und Vätern eine Chance auf Teilhabe“, meinte Schwesig. „Wir müssen dafür sorgen, dass Hartz IV nicht vererbt wird“, so Haupt-Koopmann.

Indes sei MV auf dem Weg, möglichst allen Arbeit zu bieten, von der man leben könne, gut vorangekommen, meinte Schwesig. Neue Chancen biete die Digitalisierung der Arbeitswelt. Damit werde über die Zukunft des Landes entschieden. Künftig müsse die Qualifizierung der Beschäftigten stärker in den Blick genommen werden, forderte Schwesig. Dazu gehöre auch, die digitale Bildung in den Schulen zu verbessern. Vor allem größere Firmen hätten sich längst auf den Weg des digitalen Wandels gemacht, meinte Schwesig. Kleinere Betriebe, die sich keine IT-Abteilung leisten könnten, würden das Thema aber nach wie vor mit spitzen Fingern anfassen. Sie würden jetzt verstärkt vom Land unterstützt. Der bislang mit zehn Millionen Euro ausgestattete Digitalisierungsfonds solle auf 50 Millionen Euro aufgestockt werden.