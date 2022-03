Energiekrise : Grüne: Krisenstab für Energieversorgung und Energiepreise

Der Energiepreisanstieg ist nach Einschätzung der Grünen ein riesiges Problem für die Menschen in Mecklenburg-Vorpommern. Deshalb fordern sie von der Landesregierung die Einsetzung eines Krisenstabes für die Sicherung der Energieversorgung und bezahlbarer Preise. „Wir müssen die Energiekrise endlich wie eine Krise behandeln“, verlangte der energiepolitische Sprecher der Grünen im Landtag, Hannes Damm, am Freitag zum Abschluss einer Fraktionsklausur in Greifswald.

Der Fraktionsvorsitzende Harald Terpe unterstrich: „Die Preise für Wärme, Strom und Kraftstoff gehen aufgrund der Abhängigkeiten von den Fossilen durch die Decke und für die Menschen im Land ist diese Entwicklung ein riesiges Problem.“ Der Krisenstab solle die Landesregierung beraten, wie MV seine Energieversorgung möglichst schnell klimaneutral, koste...

