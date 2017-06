Greifswald/Sassnitz : Gruppenbild mit Panda

vergrößern 1 von 1 Foto: Jens Büttner 1 von 1

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hat heute auf der Insel Rügen in dem als Naturerbe geschützten Buchenwald das Unesco-Welterbeforum eröffnet. „Mit dem Welterbeforum werden die alten Buchenwälder (...) in ein besonders gutes Licht gerückt“, sagte Merkel bei dem Festakt vor rund 200 Gästen. Der Wald im Nationalpark Jasmund war 2011 mit vier anderen Gebieten in Deutschland als Weltnaturerbe anerkannt worden. Zwischen Sassnitz und dem berühmten Kreidefelsen Königsstuhl liegt das „Michael-Otto-Haus“. Es soll gleichzeitig als Wanderziel, Ausstellung, Informationspunkt und Servicezentrale dienen. Der Leiter des Nationalparkamtes Vorpommern, Gernot Haffner, rechnete mit jährlich rund 50 000 Besuchern. Künftig sollen sonntags auch Busse direkt dorthin fahren, hieß es. „Ich glaube, das wird ein Magnet sein für die Besucher“, so Merkel.

Auf einer Veranstaltung der IHK-Nord in Greifswald redete Merkel vor 150 Vertretern der norddeutschen Wirtschaft über große Politik – und stellte auch Steuerentlastungen in Aussicht. „Wir glauben, dass wir in der nächsten Legislaturperiode nicht nur grundsätzlich keine Steuern erhöhen wollen, sondern dass wir auch nochmal einen Schritt in der Entlastung der Einkommensteuer gehen können“, sagte sie.

Der Chef der IHK Neubrandenburg für das östliche Mecklenburg-Vorpommern, Wolfgang Blank, warnte vor größer werdenden wirtschaftlichen Unterschieden in Deutschland.