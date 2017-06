Verkaufsoffene Sonntage : Händler zufrieden mit Öffnungszeiten

vergrößern 1 von 1 Foto: Stefan Sauer 1 von 1

Der Handelsverband in Mecklenburg-Vorpommern sieht keinen Veränderungsbedarf bei den Sonntagsöffnungszeiten für den Einzelhandel. In Köln hatten führende Warenhausunternehmen in der vergangenen Woche mehr verkaufsoffene Sonntage gefordert, um in der Konkurrenz gegen Online-Händler bestehen zu können. Im Nordosten sei dies jedoch kein Thema, sagte der Leiter der Geschäftsstelle des Handelsverbands in Rostock, Kay-Uwe Teetz. „Ich bin glücklich mit dem Zustand, so wie er ist.“

Ein Sprecher des Schweriner Wirtschaftsministeriums sagte, er könne sich wegen juristischer Auseinandersetzungen nicht äußern und verwies lediglich auf die geltende Rechtslage. Denn Streit gibt es weiterhin um die Bäderverkaufsverordnung, die Läden in 77 touristisch geprägten Kommunen und Ortsteilen den Sonntagsverkauf unter bestimmten Voraussetzungen erlaubt. Die Gewerkschaft Verdi klagt gegen die Neufassung der Verordnung, die seit 2016 in Kraft ist. Sie kritisiert, dass allein das wirtschaftliche Interesse des Einzelhandels sowie das Einkaufsinteresse der Kunden nicht ausreichen würden, um das im Grundgesetz verankerte Gebot der Sonn- und Feiertagsruhe auszuhebeln. Auch die Leiterin des Katholischen Büros in Schwerin, Claudia Schophuis, spricht sich gegen eine Lockerung der Sonntagsöffnungszeiten aus: „Für den außerordentlichen Schutz des Sonntags spricht neben der religiösen Bedeutung dieses Tages auch die Menschenwürde, denn er stellt die Menschen und das Leben in den Mittelpunkt, das mehr ist als arbeiten, kaufen und besitzen.“