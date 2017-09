vergrößern 1 von 1 Foto: Stefan Sauer 1 von 1

Umzug in der Transportkiste: Die letzten zwei Pinguin-Jungtiere sind jetzt in die Felsenanlage auf dem Dach des Ozeaneums in Stralsund gezogen. Die zwischen Mitte Mai und Anfang Juni geschlüpften Humboldt-Pinguine erkennt man momentan noch an ihrer geringeren Körpergröße und ihrem Jugendgefieder.