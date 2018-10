Stralsund : Hansakai wegen massiver Korrosion gesperrt

Wegen massiver Korrosionsschäden an den Ufereinfassungen sind Teile der Stralsunder Hafeninsel gesperrt.

von Martina Rathke

18. Oktober 2018, 11:04 Uhr

Taucher haben bei Untersuchungen an den eisernen Stützen umfangreiche Beschädigungen ausgemacht. Sollten die Stützen versagen, könne die Uferkante plötzlich abbrechen, sagte ein Stadtsprecher am Donnerstag.

Die Hafeninsel, auf der sich das Ozeaneum befindet, wird von vielen Besuchern frequentiert. Gesperrt ist ein etwa 150 Meter langer und etwa 15 Meter breiter Streifen an der Kaikante. Die Untersuchungen am Liegeplatz der „Gorch Fock I“ stehen noch aus. Die Untersuchungen wurden in Vorbereitung der Sanierung der Hafeninsel unternommen, die voraussichtlich zwei Jahre dauern soll.