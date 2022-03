Pandemie : Hausärtzeverband fordert Änderung der Corona-Regeln

Der Hausärzteverband in Mecklenburg-Vorpommern fordert von der Landesregierung, die Isolations- und Quarantäneregeln in der Corona-Pandemie zu ändern und weniger PCR-Tests durchzuführen. „Verglichen mit dem Bundesdurchschnitt werden in unserem Land 50 Prozent mehr PCR-Tests vorgenommen“, sagte Tilo Schneider, stellvertretender Verbandsvorsitzender, am Mittwoch in Schwerin. Generelle PCR-Tests als Bestätigung von Schnelltests seien nicht notwendig, diese seien teuer und binden Kapazitäten.

Schneider begründete seine Sichtweise mit dem milden Verlauf der Omikron-Variante trotz der hohen Zahl der Neuinfektionen, zudem seien Schnelltests in qualifizierten Zentren „sehr selten falsch positiv“. Er schlägt daher vor, nur dann einen PCR-Test durchzuführen, wenn ein Arzt dies ausdrücklich für notwendig hält, wie etwa bei Risikogruppen. Statt ein...

