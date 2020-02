hgfdhgfdh hgfdhgdhgfgh

von urei

21. Februar 2020, 12:30 Uhr

Herr Amthor, was unterscheidet Sie von Ihrer Gegenkandidatin? Frau Hoffmeister hat schon erklärt, dass sie auch als Spitzenkandidatin für die Landtagswahl zur Verfügung steht. Sie noch nicht.

Jetzt geht es zunächst um den CDU-Landesvorsitz, die Landtagswahl steht erst in eineinhalb Jahren an. Ich schließe die Spitzenkandidatur für mich nicht aus, finde es aber überzeugend, dass wir darüber erst in Richtung Herbst entscheiden. Die Spitzenkandidatur jetzt vorwegzunehmen, entwertet aus meiner Sicht auch ein Stück weit die Bedeutung des Landesvorsitzes. Was uns einen muss, ist der Wille, die Landtagswahl zu gewinnen. Dafür müssen wir uns klar vom politischen Gegner abgrenzen. Das kann sicherlich besser gelingen, wenn man nicht in ein Kabinett von Frau Schwesig eingebunden ist, denn die notwendige Abgrenzung betrifft nicht nur die Vereinfacher von linker und rechter Seite, sondern auch die SPD.



Und wo ist da die Grenze?

Ich habe zum Beispiel die klare Erwartung, dass sich Manuela Schwesig keinen schlanken Fuß um Zusammenhänge von Bundes- und Landespolitik macht. Es ist doch nicht besonders glaubwürdig, wenn man vormittags unseren Handwerkern für ihre fleißige Arbeit gratuliert und dann nachmittags mit Kevin Kühnert in der Parteivorstandssitzung sitzt, der die von den Handwerkern gebauten Häuser am liebsten zwangsenteignen will. Wir dürfen nicht vergessen: Die SPD ist von ihrer DNA her eine linke Partei. Das zeigt sich auch an ihrem Verhältnis zum Zentralismus – etwa an den Beispielen der Kreis-, Polizei- oder Justizreformen der letzten Jahre.



Die allesamt Ihre Minister durchgesetzt haben.

Wir haben als CDU an vielen Stellen jedenfalls noch das Schlimmste verhindert. Rot-Rot wollte mal vier Landkreise bei der Kreisstrukturreform. Bei der Gerichtsreform haben wir für mehr Außenstellen gesorgt. Für die Zukunft müssen wir jedenfalls noch klarer die Gleichwertigkeit der Lebensverhältnisse im Blick behalten.



Das war die Abgrenzung zur einen Seite. Wenn es zu einer ähnlichen Situation wie in Thüringen käme – würden Sie sich von der AfD wählen lassen?

Mit der AfD gibt es keine Grundlage für eine Zusammenarbeit. Die Partei hat eine offene Flanke zum Rechtsextremismus. Das zeigen Personen wie Höcke oder Kalbitz. Und am Ende sind diejenigen, die Extremisten in ihren Reihen dulden, nicht besser als die Extremisten selbst. Was die AfD zusammenhält, sind zudem nicht Werte und Überzeugungen, sondern zuallererst Ablehnung und Protest. Sie ist deshalb auch nur eine schein-konservative Partei.



Zur CDU intern: Es gibt ja viele Mitglieder, die konservative Werte vermissen und das der Kanzlerin anlasten. Was würden Sie rückgängig machen – die Aussetzung der Wehrpflicht vielleicht oder den Atomausstieg?

Es bringt jetzt nichts, nur in die Vergangenheit zu schauen und Haltungsnoten zu verteilen. Die Wehrpflicht war vor allem ein Instrument. Wichtiger ist der dahinterstehende Wert, in diesem Fall ist das die Verantwortung, die man für sein Vaterland übernimmt. Um diesen zu fördern, plädiere ich sehr für die Idee der allgemeinen Dienstpflicht, die ich auf Bundesebene zuletzt maßgeblich mitvorangetrieben habe.

Ähnlich verhält es sich mit der Kernenergie, die auch zuallererst nur ein Instrument ist. Der dahinterstehende Wert ist die Bewahrung der Schöpfung. Um diesem zu dienen, kann auch auf andere Instrumente gesetzt werden, wenn sie denn funktionieren. Für mich gehören dazu nicht nur Wind und Sonne, sondern auch Gas und Wasserstoff.