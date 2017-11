Register : Hilfe bei der Diagnose Krebs

vergrößern 1 von 2 Foto: Bernd Wüstneck 1 von 2

Ärzte sollen nach Willen des Gesundheitsministers Harry Glawe (CDU) am Aufbau eines klinischen Krebsregisters mitarbeiten. „Für die onkologische Forschung braucht es Daten, die umfassend, vollständig, verlässlich und gut vergleichbar sind, um sie fachkundig auszuwerten und den am Behandlungsprozess Beteiligten zur Verfügung zu stellen“, sagte Glawe am Sonnabend bei einer Krebskonferenz für Patienten, Angehörige und Selbsthilfegruppen in Rostock. Das Land sei bei der Umsetzung des Registers inzwischen weit vorangeschritten. „Wichtig dabei ist, dass alle beteiligten Akteure weiterhin an einem Strang ziehen.“ Pro Jahr werden in MV etwa 11 000 neue Krebserkrankungen gemeldet.

Wie der Vorsitzende der Krebsgesellschaft MV, Ernst Klar, sagte, gehört zu einer optimalen Krebstherapie neben der besten medizinischen Versorgung auch eine umfassende Beratung der Patienten vor und nach der Therapie. Diese Beratung müsse alle Aspekte umfassen, die im Zusammenhang mit der Diagnose Krebs stehen. Die Patienten müssten durch einen „bürokratischen Dschungel“ geleitet werden. Doch dafür würden in MV mehr als die bislang drei Krebsberatungsstellen in Rostock, Greifswald und Pasewalk benötigt, in denen eine psychosoziale Hilfestellung möglich ist.

Selbsthilfegruppen beklagen, dass viele Patienten in ihrer Not alleine gelassen werden. Es müsse das Ziel sein, die Patienten vor sozialen Härten zu bewahren, betonte Klar, der an der Universitätsklinik Rostock Direktor der Abteilung für Allgemeine Chirurgie ist. Die Krebsberatungsstellen könnten mit ihrer Arbeit auch das psychische Wohlbefinden und körperliche Fitness der Patienten beeinflussen. Dank des medizinischen Fortschritts sei bei einigen Krankheitsformen Heilung möglich und viele Patienten lebten trotz der Erkrankung viele Jahre bei guter Lebensqualität.

Die Konferenz ist das bundesweit größte Forum für Betroffene und findet alle zwei Jahre in einem anderen Bundesland statt.