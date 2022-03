Corona : Höchststand bei Neuinfektionen in MV: Inzidenz erreicht 2300

Die Zahl der in Mecklenburg-Vorpommern an einem Tag registrierten Corona-Neuinfektionen hat einen neuen Höchststand erreicht. Am Dienstag meldete das Landesamt für Gesundheit und Soziales (Lagus) in Rostock landesweit 8343 neue nachgewiesene Ansteckungen. Das waren etwa 4100 mehr als am Vortag und fast 2500 mehr am Dienstag der Vorwoche.

Die Sieben-Tage-Inzidenz der Neuinfektionen nahm erneut zu, auf nunmehr 2300. Vor einer Woche hatte das Landesgesundheitsamt den Wert mit 1767,1 neuen Ansteckungen je 100.000 Einwohner binnen einer Woche angegeben. Mecklenburg-Vorpommern ist weiterhin das Bundesland mit der höchsten Inzidenz. Sie liegt etwa drei Mal so hoch wie in Hamburg (754,3). Für ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.