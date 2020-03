Charly Hübner-Interview : „Hoffnung ist immer“

Schauspieler Charly Hübner über die ZDF-Serie „Unterleuten – Das zerrissene Dorf“, Windkraft und Ost-West-Konflikte

von Ingo Gräber

05. März 2020, 19:04 Uhr

Charly Hübner ist einer der bekanntesten Schauspieler Deutschlands. Am 9., 10. und 11. März (jeweils 20.15 im ZDF, jetzt schon in der Mediathek) ist er in „Unterleuten“, der Verfilmung von Juli Zehs Roman zu sehen. Darin geht es um ein Dorf in Brandenburg, in dem wegen eines geplanten Windparks Konflikte aufbrechen. Martin Schulte sprach mit Charly Hübner über das Dorfleben und die Energiewende.

Herr Hübner, sind Sie froh, dass Sie auf dem Dorf aufgewachsen sind?

Ja, es war ein guter und überschaubarer Raum, die Natur war lange Zeit das A und O, und wir haben früh gelernt, wer was in den Hierarchien und Seilschaften zu sagen hatte und wer nicht. Das war die beste Schule für alles, was dann kam.



Dörfliche Gemeinschaft als Soziotop alter Verbindungen, aber auch Feindschaften?

Auch. Aber an Theatern oder in Mietshäusern, in denen ich gewohnt habe, war das Gleiche zu erleben. Das kennt doch jeder: Wenn etwas gekauft oder repariert werden muss, denkt man als Erstes an den, den man gut kennt, weil man mit ihm zur Schule gegangen ist – oder man kennt jemanden, der wen kennt.



Ihr Filmcharakter Schaller kehrt auch in seine alte Heimat zurück – und wird nicht sehr freundlich empfangen.

Ja, weder von seinem Nachbarn noch vom Rest des Dorfes. Aber ich finde, Schaller ist ein sehr interessanter Charakter. Er hat noch nicht viel Positives im Leben erfahren und will jetzt endlich seine eigene Werkstatt haben. Und er ist relativ hilflos in der Wahl seiner Mittel, im Zorn wie in der Freundlichkeit.



Glauben Sie, dass ein Film über Windkraft-Konflikte im Osten anders erzählt werden muss?

Natürlich nicht. Der Grundkonflikt, dass die eine Seite für die Windräder ist und die andere nicht, ist in Ost und West gleich. Unterschiedlich sind nur die Biografien der Protagonisten.



Was muss sich Ihrer Meinung nach ändern?

Es wird über die Energiewende gestritten: Atomenergie weg, Windenergie und Solarenergie her. Ich bin überhaupt kein Freund der Atomenergie. Ich wünschte, es ginge komplett ohne, aber bis jetzt ist sie nicht ersetzbar, wenn wir nicht über Verzicht reden wollen. Das will aber keiner.



Worauf verzichten Sie?

Unser Auto kommt weg. Aber Bahnfahren braucht Strom, wo kommt der her? Was heißt bei der Bahn Ökostrom? Wenn wir unser kleines Verbrauchssystem ändern, ist natürlich nichts gewonnen. Gar nichts.



Warum nicht?

Unsereins ist nur ein Hänschen-Klein, und wer über Verzicht spricht oder diesen gar fordert, kommt schnell in den Bereich des Moralisierens. Darauf hat niemand Lust. Es bräuchte Konzepte, die langfristig einleuchten und somit überzeugen. Die sind mir nicht bekannt. Die Realität wird also wie eh und je die Aufgaben sichtbar machen.



Wie sieht diese Realität aus?

Stand heute ist es einer der wärmsten Winter aller Zeiten hier im Norden, Erdogan hat den Flüchtlingsvertrag aufgehoben und das Coronavirus hält uns derzeit alle in Atem.



Klingt recht hoffnungslos.

Nein, Hoffnung ist immer. Es ist nur der Stand der Dinge.



Dazu gehört auch ein offensichtlicher Graben zwischen Ost und West. Muss man sich um den Osten sorgen?

Für diese Frage scheint mir der Rahmen unseres Gesprächs zu klein. Aber es gibt überall historische Pfade und Zusammenhänge, die sehr komplex sind. Es gibt einen Riss oder Graben, wenn Sie so wollen, der historisch in der Nachkriegsgeschichte der alliiert besetzten Gebiete seine Wurzeln hat.



Ein Graben, der immerhin 30 Jahre Mauerfall überlebt hat.

Ja, Geschichte dauert. Die Generation vor mir ist mit anderen Ideologien groß geworden als ich, die Generation nach mir kennt eigentlich nur das Leben ohne Mauer.



Diese Generation beschreiben Sie auch in Ihrem Dokumentarfilm „Wildes Herz“.

In meiner Jugend war das alles noch viel einfacher, weil es deutlichere Trennungen gab. Die Generation um Monchi von Feine Sahne Fischfilet, um den es in dem Film geht, wurde sofort politisiert, egal ob sie sich für rechts oder links entschieden hat. Dabei wollten viele dieser jungen Menschen einfach nur rebellieren. Und dann entstand da gleichzeitig diese Graswurzelbewegung der braunen Seite, die sich genau dieser jungen Menschen, die noch orientierungslos waren, annehmen wollte. Diese Phänomene gab und gibt es aber genauso in Westdeutschland, in Hessen oder Dortmund etwa. Deshalb will ich auch nicht diese Ost-West-Trennung machen, weil es dann für die Menschen im Westen leichter ist, das alles von sich wegzuschieben. Die gesellschaftlichen Probleme, die in „Unterleuten“ beschrieben werden, sind gesamtdeutsch.



Und warum ist die AfD im Osten so erfolgreich?

Wenn ich darauf die eine Antwort hätte, säßen wir zwei vielleicht gar nicht hier. Es gibt Eindrücke und Fragen: Ist der Rassismus unter den Sowjets wirklich verschwunden? Fand psychologisch wirklich eine Entnazifizierung statt oder nur eine Altnazi-Eliminierung?

In den neuen Bundesländern ist dieses Urvertrauen in die Demokratie nicht so verankert wie in den alten Bundesländern. Und nach dem Fall der Mauer wurde von „Westlern“ zu viel probiert, was schiefgegangen ist. Diese Aneinanderreihung von Eindrücken ließe sich locker fortsetzen.