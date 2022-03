Mecklenburg-vorpommern : Hoher Schaden nach Brand einer Werkshalle

Der Brand einer Werkshalle im Satower Ortsteil Hohen Luckow hat nach Schätzung der Polizei einen Sachschaden von einer Million Euro verursacht. Wie die Polizeiinspektion in Güstrow mitteilte, arbeitet die Firma mit Faserverbundwerkstoffen für den Schiff- und Maschinenbau. Ein hierfür genutzter Ofen ging demnach am Dienstag gegen 17.00 Uhr in Flammen auf und wurde komplett zerstört, zudem wurde weitere Technik beschädigt.

Laut der Mitteilung waren bei den Löscharbeiten der Feuerwehr Einsatzkräfte aus Groß Bölkow, Jürgenshagen, Klein Belitz, Satow und Ziesendorf im Einsatz. Den Angaben zufolge wurde Anzeige wegen fahrlässiger Brandstiftung gestellt. Die Ursache für den Brand war zunächst nicht geklärt, das Ergebnis der Untersuchung eines Brandursachenermittlers steht lau...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.