AfD-Parteitag : Holm und Augustin an der Spitze

Der Begriff steht in vielen Ländern mit christlicher Tradition für den Heuchler oder Selbstgerechten. Was die vermeintliche Alternative fürs christliche Abendland angeht, so versteht sie sich trefflich auf Kritik an allem und jedem - nur an sich selbst scheitert sie: Kritik war zwar zu hören beim Parteitag, doch ohne Konsequenz. Ämter- und Mandatshäufung, mangelnde Abgrenzung von Extremistenkreisen (sofern die nicht doch Mainstream sind), stagnierende Mitgliederzahlen, blamable Sacharbeit: Maulheldentum in sozialen Medien ersetzt auf Dauer keine politische Substanz. Spannend wird, welchen Weg der neue Co-Sprecher Dennis Augustin einschlägt. Er dürfte die Fahne im Land ergreifen, je mehr Holm auf Bundesparkett tanzen will.