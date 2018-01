Streik : Hunderte Metaller demonstrieren in MV

Arbeitgeber warnen vor ganztägigen Warnstreiks und einer Verschärfung des Tarifstreits

von dpa

24. Januar 2018, 21:00 Uhr

Knapp 1500 Metaller aus insgesamt 15 Betrieben haben sich heute in Mecklenburg-Vorpommern an den Warnstreiks der IG Metall Küste in der laufenden Tarifrunde beteiligt. Schwerpunkt war Rostock mit rund 1200 Beteiligten, wie Stefan Schad von der IG Metall Rostock-Schwerin berichtete. Es habe eine großartige und kämpferische Stimmung geherrscht.

„Wir haben klargestellt, dass wir jetzt noch einmal zum Warnstreik aufgerufen haben. Aber wenn uns die Arbeitgeber nicht entgegenkommen, wird es andere Maßnahmen geben müssen. Einen neuen Warnstreik wird es dann nicht mehr geben.“

Im Seehafen hatten sich Arbeiter der MV Werften Rostock und Stralsund, Caterpillar oder Liebherr versammelt. Im ganzen Norden beteiligten sich den Angaben zufolge am „Küstenaktionstag“ rund 43 700 aus 150 Betrieben.

Der Arbeitgeberverband Nordmetall bezeichnete den Aktionstag und angedrohte 24-Stunden-Streiks als überflüssige Verschärfung des Tarifkonflikts. „Wer vernünftige Verhandlungen führen will, sollte die Gesprächsatmosphäre nicht unnötig belasten“, sagte Nordmetall-Präsident Thomas Lambusch, Geschäftsführer des Rostocker Unternehmens SEAR. Wenn Betriebe für einen ganzen Tag lahmgelegt würden, so entstünden den Firmen massive Kosten und senkten den Spielraum für Lohnerhöhungen.