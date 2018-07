Hitzeglocke liegt über MV : Hundstage – Kein Entkommen

Die Getränkehersteller arbeiten auf Hochtouren. Der Mineralwasserproduzent Güstrower Schlossquell liefert derzeit etwa dreimal so viel aus wie im Januar. „Wir werden in diesem Jahr einen Rekord hinlegen“, sagte ein Unternehmenssprecher. Produziert werde mit Hilfe von Saisonkräften an sieben Tagen in der Woche in zwei Schichten. Das Problem sei nicht, mehr zu produzieren. Das Problem seien Leergut und Frachtraum.

Die Mecklenburgische Brauerei in Lübz muss sich ebenfalls strecken, um die Nachfrage nach Bier und Biermixgetränken zu decken. Am meisten gefragt sind Lübzer Pils und Lübzer mit Grapefruit.

Die Produktion wird nur an jedem zweiten Wochenende unterbrochen. Ansonsten laufen die

Abfüllanlagen rund um die Uhr – und das schon seit Mai. Pro Tag werden bis zu 5000 Hektoliter in Flaschen und Dosen abgefüllt.

dpa