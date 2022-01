Parteitag : Ilka Lochner kandidiert für CDU-Bundesvorstand

Sie hat schon so einiges an Erfahrung in der Politik. Doch für den vakanten Landesvorsitz steht die Politikerin nicht zur Verfügung.

von Uwe Reißenweber

19. Januar 2022, 13:46 Uhr

Die ehemalige Bürgermeisterin von Laage und Ex-Landtagsabgeordnete Ilka Lochner kandidiert für den Bundesvorstand der CDU. „Der Landesvorstand hat mich einstimmig nominiert“, sagte Lochner am Mittwoch unserer Zeitung. Zugleich wies sie Gerüchte zurück, wonach sie auch für den vakanten Landesvorsitz der CDU kandidieren wolle. „Für den Bundesvorstand bewerbe ich mich, weil ich der Meinung bin, dass wir nicht der einzige Landesverband sein sollten, der dort keine Stimme hat“, so Lochner. Die MV-CDU hat mit Ex-Kanzlerin Angela Merkel und dem aus dem Berliner Politbetrieb ausgeschiedenen, früheren haushaltspolitischen Sprecher der Union im Bundestag, Eckhardt Rehberg, gewichtige Stimmen in der Bundes-CDU verloren.

Ende März wählt die Nordost-CDU

An diesem Sonnabend will die gebeutelte CDU auf einem Online-Parteitag den früheren Unionsfraktionschef Friedrich Merz zu ihrem Vorsitzenden wählen. Merz war im Dezember bei einer Mitgliederbefragung mit 62,1 Prozent zum Nachfolger Armin Laschets bestimmt worden. Nach dem Parteitag muss die Online-Wahl der Delegierten noch per Briefwahl bestätigt werden. Deren Ergebnis soll am 31. Januar verkündet werden.

Der Landesverband wählt hingegen am letzten Märzwochenende seinen Chef und seinen Vorstand neu. Bis dahin führt Rehberg die Nordost-CDU kommissarisch, nachdem der bislang letzte Vorsitzende, Michael Sack, nach der Niederlage bei der Landtagswahl das Amt aufgegeben hatte. Bislang habe sich noch kein Kandidat für den Vorsitz offiziell gemeldet, sagte Rehberg. Gute Chancen werden dem 34-jährigen Fraktionschef im Landtag, Franz-Robert Liskow, eingeräumt.