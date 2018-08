Prepper in MV : Im Notfall hilft ein Bunker

Prepper in MV kämpfen mit einem schlechten Image. Wir haben einen von ihnen getroffen.

von Luise Schendel

24. August 2018, 12:00 Uhr

"Zuerst einmal: mein Name und mein Wohnort bleiben geheim. Sonst brauchen wir gar nicht weiter reden." Die Sache ist ihm wichtig. Der Mittvierziger fürchtet um seinen Job. Undenkbar, wenn herauskomme, dass er ein Prepper ist (vom englischen prepare, also "vorbereiten") - ein Mann, der sich auf eventuelle Katastrophen vorbereitet und Vorräte für den Ernstfall anlegt. Müller, der eigentlich anders heißt, ist einer von ihnen. Auch wenn er die Bezeichnung nicht mag. Das macht er schon am Telefon klar. "Ich habe nichts gegen Ausländer und bin auch kein Reichsbürger. Das kommt ja in der Presse oft so heraus, dass alle Prepper rechts oder übergeschnappt seien."

Aus der Luft gegriffen ist die Vermutung politischer Motivation nicht. Ende 2017 wurde bekannt, dass es eine groß angelegte Razzia gegen Männer in MV gegeben habe, die zur Prepper-Szene gezählt wurden. Der Vorwurf: Sie hätten Listen mit Personen aus dem linken Meinungsspektrum angelegt, die im Katastrophenfall getötet werden sollten. Gegen sie wird wegen der Vorbereitung einer schweren staatsgefährdenden Gewalttat ermittelt. Ende Juli 2018 wurde eine so genannte "Feindesliste" bei der rechtsextremen Prepper-Gruppe "Nordkreuz" entdeckt - mit 25 000 politischen Gegnern.

Henning Kaiser

Klar ist, nicht jeder Prepper ist Anhänger von Weltuntergangsszenarien und bereit, sich zu bewaffnen. Auch die Prepper Gemeinschaft Deutschland - mit 10 480 Facebook-Abonnenten ein Schwergewicht der Szene - spricht sich auf ihrer Internetseite ausdrücklich gegen extremistische Tendenzen aus: "Daher distanzieren wir uns auch von Preppern, die gegen Staat und Gesellschaft aufhetzen. Wir distanzieren uns auch von radikalen Gruppierungen, die den Staat und deren Exekutive nicht akzeptieren und durch Fantasiegründungen eines eigenen illegalen Staates oder Königreiches die Gesellschaft zerstören wollen."

3 Rules for Finding Water in the Wild https://t.co/phCpr6VV26 pic.twitter.com/r5kkVj4xC7 — Survivor Supply (@SurvivorSupply) 19. August 2018

Bewaffnung bei Preppern: Gefahr, sich selbst zu verletzen

Dennoch ist der Übergang von Preppern zu bewaffneten "Doomern" fließend. Unterschiedliche Motivation und politische Gesinnung machen die Prepper zu einer heterogenen Gruppierung, die sich auf den kleinsten gemeinsamen Nenner herunterbrechen lässt - die Vorbereitung. Unser Kontakt Thomas Müller lehnt Gewalt und Bewaffnung ab, wie er sagt. "Die Wahrscheinlichkeit, sich selbst und andere in Gefahr zu bringen ist viel zu hoch," versichert er. Schließlich ginge es ja darum, gar nicht erst in solche Situationen zu geraten.

Marcus Führer

Wir treffen den Mann in seinem Refugium in der Nähe von Lübz. Müllers kleiner Hof liegt mitten im Nirgendwo. Ein paar Bauernrosen blühen vor dem alten Haus. Rundherum ein paar Obstbäume, braungefleckte Rinder grasen hinter dem Gehöft, zu dem auch ein alter Stall und eine Scheune gehören. Ein Ort wie aus den Schöner Wohnen- und Landleben-Magazinen. "Aber keine Fotos!" Müllers Verschlossenheit will so gar nicht zur Botschaft der kleinen Fußmatte mit "Willkommen"-Schriftzug passen, die vor seiner Tür liegt. Der Hausherr geht voran, durch eine schwere Eisentür mit zwei Sicherheitsschlössern und Türriegel. In dem kühlen Keller lagern Batterien, Konserven und Wasserflaschen bis unter die Decke, daneben jede Menge Gefriergetrockenetes. Suppen und Speisen, die auch als Astronautennahrung durchgehen könnten, Vorräte für mehr als drei Wochen. Am liebsten habe er das Huhn in Curryreis, schmunzelt Müller, und zeigt auf eine sachlich beschriftete Dose.

Patrick Seeger

Neben der Tür stehen schwarze Benzinkanister, ein paar Decken und Jacken sind auf einem Schemel gestapelt. Aus der Ecke leuchtet ein roter Stromgenerator heraus. Ein ganz ähnlicher gilt derzeit auf der Internetseite des "Prepper Shops" als "Produkt der Woche". Daneben gibt es dort alles für den vermeintlichen Katastrophenfall zu kaufen: Tarn-Anzüge, faltbare Kocher, Jagdmesser, Tabletten zur Wasserkonservierung, Notnahrung als Monatspakete. Die Bevorratung und der Verkauf von Jagdutensilien ist legal, auch in so genannten Army Läden findet sich ein Großteil des Sortiments wieder. Besonders Tarn-Kleidung steht hier hoch im Kurs. Auch Thomas Müller besitzt eine komplette Textilausstattung. Sie liegt, noch verpackt, im Regal. "Vielleicht mache ich mal ein Überlebenstraining, dann kommt der Anzug zum Einsatz." Auch im Internet gibt es immer mehr Möglichkeiten, sich über You Tube Videos auf das Überleben in der Wildnis und in Notsituationen vorzubereiten. Bei alldem gelten Nischengemeinschaften wie die Prepper-Gemeinschaft als Zielgruppe. Dabei gibt auch das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe (BBK) einen Ratgeber für Notfallvorsorge heraus. Darin finden sich Handlungsempfehlungen für Unwetter, Feuer, Hochwasser und Gefahrstoffe aller Art.

Getränke 28 Liter Wasser (unabhängig von Trinkwasserversorgung)

Lebensmittel Getreide/Kartoffeln/Reis (4,9 Kilo), Gemüse/Hülsenfrüchte im Glas und Dosen(5,6 Kilo), Milch/Milprodukte (3,7 Kilo), Fisch/Fleisch/Eipulver (2,1 Kilo), Fette/Öle (500 Gramm)

Rundfunk Rundfunkgerät, Reservebatterien

Hausapotheke Verbandskasten, Medikamente, Schmerzmittel, Desinfektionsmittel, Fieberthermometer, Splitterpinzette, Insektenstich- und Sonnebrandsalbe, Mittel gegen Durchfall

Hygieneartikel Seife/Waschmittel, Zahnbürste/Zahnpasta, Einweggeschirr/Besteck, Haushalts- und Toilettenpapier, Müllbeutel, Bampingtoilette, Haushaltshandschuhe, Desinfektionsmittel und Schmierseife

Energieausfall Kerzen, Feuerzeug, Taschenlampe, Reservebatterien, Camping-, Spirituskocher mit Brennmaterial, Heizgelegenheit, Brennstoffe

Dokumentensicherung Unbedingt erforderliche Dokumente, zweckmäßige Ordnung, Dokumentenmappe, Dokumente griffbereit

Brandschutz Keller und Dachboden entrümpeln, Feuerlöscher, Rauchmelder, Löschdecke, Behälter für Löschwasser, Wassereimer, Kübelspritze, Garten- oder Autowaschschlauch

Notgepäck Persönliche Medikamente, behelfsmäßige Schutzkleidung, Wolldecke, Schlafsack, Unterwäsche/ Strümpfe, Gummistiefel, derbes Schuhwerk, Essgeschirr, -besteck, Thermoskanne, Becher, Material zur Wundversorgung, Dosenöffner und Taschenmesser, strapazierfähige, warme Kleidung, Taschenlampe, Kopfbedeckung, Schutzhelm, Schutzmaske, behelfsmäßiger Atemschutz, Arbeitshandschuhe, Fotoapparat oder Fotohandy

Apokalyptische Szenarien: Kampf jeder gegen jeden

"Aber nur im Sinne einer Vorsorge wie es auch eine Unfallversicherung ist", merkt Dr. Wolfram Geier vom BBK an. "Uns geht es in erster Linie um die Vorbereitung auf den individuellen Notfall, wie einem Brand im eigenen Haus. Wer sich dann noch immer weiter fortbildet und seine Erste-Hilfe-Kenntnisse regelmäßig auffrischt, ist schon gut vorbereitet." Für alle größeren Notfälle und Umweltkatastrophen wie Großbrände und Überschwemmungen arbeite das BBK mit anderen öffentlichen Behörden und Diensten zusammen - nicht mit Preppern und so genannten Überlebens-Trainingszentren. Warum? "Prepper als Bewegung, und damit meine ich ausdrücklich nicht jeden Einzelnen, fallen durch ein etwas krudes Weltbild auf, das wir nicht teilen. Bei dieser Bewegung geht es um apokalyptische Szenarien, in denen es auf einen Kampf jeder gegen jeden hinausläuft", sagt Geier. Das könne der Experte aus der Erfahrung heraus nicht bestätigen. "In Katastrophenfällen überwiegt die Solidarität, die Hilfe füreinander.“ Diese gesellschaftliche Solidarität wolle das BBK unter anderem mit seinen Empfehlungen fördern.

BBK

Dennoch kennt auch Müller die Notfall-Broschüre des BBK, verwendet sie ebenso wie die Prepping-Tipps zur Eigenheimsicherung und die Materiallisten, die von der Prepper-Gemeinschaft im Internet zur Verfügung gestellt werden. Mit solchen Listen ist Müller aufgewachsen. Sein Vater habe bereits in Zeiten des Kalten Krieges angefangen, Vorräte zu bunkern. Der Atomunfall in Tschernobyl, bei dem eine radiokative Wolke auch über Deutschland zog, habe die Situation weiter befeuert. Ob er noch etwas von damals habe? Müller nimmt wortlos ein verstaubtes Glas aus einem kleinen Holzregal. "Das sind eingemachte Schattenmorellen. Ich würde die heute nicht mehr essen, aber so hat es damals angefangen." Dann entspannte sich die Weltlage, die Vorräte waren nicht mehr nötig. In den Neunzigern und Anfang der 2000er habe niemand mehr an Vorratswirtschaft gedacht, sagt Müller. "Warum auch? Uns ging es gut, wir schwammen nicht im Geld, aber es war alles okay und friedlich."

Ein heftiges #Gewitter mit #Starkregen reicht aus und Straßen werden zu Wasserstraßen. Keller werden zu Wasserbecken. Das Wasser dringt von scheinbar überall ins Haus ein, auch in Hanglagen. Wie können Sie Ihr Haus schützen? https://t.co/4cFQekv4DN ^ad pic.twitter.com/AFHJVUAiQe — BBK (@BBK_Bund) 21. August 2018

Prepper: "Für die ist es nur eine normale Vorratskammer"

Kurz hält er inne und fügt dann hinzu: "Im Prinzip ist ja auch jetzt alles in Ordnung. Aber das könnte sehr schnell kippen." Was er damit meine? "Schauen Sie sich doch die Nachrichten an. Das Wetter wird immer extremer. Da bin ich lieber vorbereitet." Er denke dabei auch an seine Familie. Thomas Müller ist geschieden und hat zwei fast erwachsene Kinder, die aus den Fotos im Flur herauslächeln. "Die beiden wissen nichts davon und das soll auch so bleiben. Für die ist es nur eine normale Vorratskammer. Da liegen sie ja auch nicht falsch." Überhaupt wolle er nicht, dass irgendjemand wüsste, wo er seine Vorräte aufbewahre. Nur so könne er sich vor Plünderungen im Katastrophenfall schützen. Zumindest so lange, bis er sich seinen Traum finanzieren könne: einen eigenen Bunker, gleich hinterm Haus.

Hintergrund: Das Wort "Prepper" leitet sich vom englischen prepare, also "vorbereiten" ab. Auch der englische Pfadfindergruß "Be prepared", also "Allzeit bereit", gilt als Wurzel des Begriffs. Erste Prepper waren in den Vereinigten Staaten von Amerika bereits im 19. Jahrhundert bekannt geworden. Um im Bürgerkrieg überleben zu können, begannen viele Amerikaner, Lebensmittelvorräte zu horten. Seit dieser Zeit weitete sich die Idee der Bevorratung auch nach Europa aus. Teile der Prepper-Bewegung schließen nicht aus, während einer Katastrophe Menschen verletzen zu müssen und bereiten sich auch auf diese extrem unwahrscheinlichen Notfälle vor. Deswegen sind Teile der Prepper in der Vergangenheit mit dem Gesetz in Konflikt geraten.