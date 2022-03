Pandemie : Impfpflicht startet: Versorgung soll nicht gefährdet werden

Diese Woche wird es ernst mit der Impfpflicht im Gesundheitswesen und in der Pflege. Die Arbeitgeber müssen das Gesundheitsamt informieren, wenn jemand nicht geimpft oder genesen ist. Aber sie werden auch gefragt, wie angespannt die Versorgungssituation bei ihnen ist.

Wer mit Alten, Kranken oder Behinderten arbeitet, muss künftig gegen das Coronavirus geimpft sein. Von Dienstag an gilt bundesweit die sogenannte einrichtungsbezogene Impfpflicht. So sollen vulnerable Gruppen besser geschützt werden. Von Mittwoch an müssen die Arbeitgeber in Mecklenburg-Vorpommern dem Gesundheitsamt jene Mitarbeiter melden, die keinen ...

