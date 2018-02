Maler Caspar David Friedrich : Inspirierende Flitterwochen in MV

Seine Hochzeitreise inspirierte den Maler Caspar David Friedrich vor 200 Jahren zu seinem wohl berühmtesten Gemälde. Es folgt eine Sonderausstellungen im Sommer

von Martina Rathke

20. Februar 2018, 12:00 Uhr

„Es ist doch ein schnurrig Ding, wenn man eine Frau hat.“ Sieben Tage nach seiner überraschenden Hochzeit am 21. Januar 1818 mit der Bürgerstochter Caroline Bommer unterrichtet der in Dresden lebende Maler Caspar David Friedrich (1774-1840) seine Familie in Greifswald über die vollzogene Heirat. Mit dem Brief kündigt der 43-jährige Friedrich zugleich den Besuch des frisch vermählten Paares im Sommer an.

Die Reise, die am 13. Juni in Dresden startet, sollte zum wohl schöpferischsten von Friedrichs insgesamt sieben Heimatbesuchen werden. Nicht nur, dass er seine 25-jährige Ehefrau seinen Brüdern und Bekannten vorstellt, er zeigt ihr seine Geburtsstadt und die Insel Rügen, und er zeichnet, zeichnet, zeichnet. Etwa 40 Zeichnungen, die auf dieser Reise entstanden, seien überliefert, sagt die Leiterin des Greifswalder Caspar-David-Friedrich-Zentrums, Susanne Papenfuß.

Zudem inspirierte der Besuch den Maler zu seinem berühmtesten Gemälde „Kreidefelsen auf Rügen“ (1818), das ein Paar und einen Begleiter in Rückenansicht auf der Kreideküste der Insel zeigt. „Die Reise war Hochzeitsreise, Zeichenreise und Geschäftsreise in einem“, sagt Papenfuß. So nutzte Friedrich die Fahrt auch für einen Abstecher nach Stralsund, um dort Absprachen zur Innengestaltung der Marienkirche zu führen.

Das Pommersche Landesmuseum, die Putbuser Galerie „Circus Eins“ und das Nationalpark-Zentrum Königsstuhl laden im 200. Jahr dieser Reise zu einer Spurensuche an den Originalschauplätzen der Region ein. Die Veranstaltungen konzentrieren sich auf den Zeitraum vom 13. Juni bis 31. August – der tatsächlichen Dauer von Friedrichs Hochzeitsreise.

An allen drei Orten werden zeitgenössische Arbeiten des japanischen Foto-Künstlers Hiroyuki Masuyama gezeigt. Masuyama besuchte Friedrichs originale Zeichenplätze, wo er mit Hunderten digitalen Fotografien die Schauplätze zeitgenössisch interpretiert, erklärt die Leiterin der Putbuser Galerie, Susanne Burmester. In Putbus ist vom 13. Juni an die größte Ausstellung des Japaners zu sehen. Das Pommersche Landesmuseum zeigt Friedrichs Aquarell „Greifswalder Markt“, das ebenfalls auf der Reise entstand. Die lichtempfindliche Zeichnung, die lediglich als Reproduktion in der Dauerausstellung des Museums zu sehen ist, werde nur zu besonderen Anlässen wie diesem aus dem Magazin geholt, sagt Kurator Mario Scarabis. Gut einen Monat zuvor – am 4. Mai – will Masuyama das Motiv auf dem Greifswalder Markt nachstellen lassen und fotografieren. Beide Arbeiten werden dann parallel in der Sonderschau zu sehen sein. Das Nationalparkzentrum am Königsstuhl konzentriert sich ganz auf das Gemälde „Kreidefelsen auf Rügen“. Auch hier wird eine zeitgenössische Interpretation Masuyamas gezeigt.

Ergänzend dazu gibt es Lesungen und Führungen auf Rügen und im Caspar-David-Friedrich-Zentrum Greifswald. „Wir wollen es schaffen, dass die Touristen die klassischen Routen verlassen“, sagt Vorpommern-Staatssekretär Patrick Dahlemann, der das Projekt mit 60 000 Euro aus dem Vorpommern-Fonds unterstützt. „Ich freue mich, dass der Tourismusverband Vorpommern zusammen mit den Partnern diese wunderbare Idee entwickelt hat.“ Rechtzeitig vor den Veranstaltungen soll es Flyer geben, die auf die Reiseorte Friedrichs hinweisen. Die Initiatoren hoffen, dass sich mit diesem Angebot Vorpommern als „Geburtsort der Romantik“ stärker in das Bewusstsein von Einheimischen und Touristen einprägt.

Bereits 2013 startete der Tourismusverband die Initiative „natürlich romantisch“, um die Region mit der Romantik als Alleinstellungsmerkmal stärker in den Fokus zu rücken. Nach einem Bildband, der 2015 erschien, ist das nun das zweite große Vorhaben des Netzwerks.