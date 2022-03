Fallzahlen : Inzidenzen stagnieren auf hohem Niveau - Kein Todesfall

Die Inzidenzen bei Corona-Neuinfektionen und Krankenhauseinweisungen in Mecklenburg-Vorpommern haben am Sonntag nahezu stagniert. Das Landesamt für Gesundheit und Soziales (Lagus) meldete am Samstag 1403 neue Ansteckungen, das waren 62 weniger als am gleichen Tag der Vorwoche.

Die Sieben-Tage-Inzidenz der Neuinfektionen stieg daher nur unmerklich: Das Landesgesundheitsamt errechnete für die zurückliegenden sieben Tage 1764,7 Neuinfektionen je 100.000 Einwohner, das waren 5 mehr als am Samstag. Im Ländervergleich bleibt der Nordosten damit jedoch weiter das Land mit den höchsten Infektionszahlen, Sachsen-Anhalt folgt mit 1665...

