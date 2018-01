Ausstellung „Land in Sicht“ : „Ist KUNST das ODER?“

vergrößern 1 von 5 Foto: Volker Bohlmann 1 von 5









von Holger Kankel

erstellt am 09.Jan.2018 | 12:00 Uhr

„Ist das Kunst oder kann das weg?“ Über kaum einen Satz könnte sich Regina Erbentraut, die Direktorin des Güstrower Schlosses, mehr ärgern. Der Rostocker Künstler Marc Wiesel spielt in einem absurden Gedicht mit dieser Plattitüde und fragt etwa „Ist KUNST das ODER, das weg kann?“ oder er behauptet „Das ODER kann weg, das ist KUNST!“ Und so weiter. Zwölf Zeilen provozierender Wortsalat.

Wiesel, der sich auch Marc W1353l nennt, ist einer von 23 Künstlern, die in MV leben oder mit unserem Land eng verbunden sind, und deren Werke in den vergangenen drei Jahren vom Schweriner Kulturministerium angekauft wurden. Dabei fanden für 131 000 Euro 116 neue Werke den Weg in Landesbesitz . Sie wurden von vier Experten in den Ateliers der Künstler ausgewählt – Künstlerförderung und Investition in Kunst zugleich.

Diese Arbeiten können nun im Schloss Güstrow unter dem Titel „Land in Sicht“ begutachtet werden. Die Ausstellung, kuratiert von Regina Erbentraut, erlaubt einen Blick in die Kunstszene des Landes – jenseits von Bildern heimeliger Küstenlandschaften, wie mancher noch immer vermuten mag. Ganz im Gegenteil. Der Jury aus renommierten Kunstwissenschaftlern ist mit ihrer Auswahl eine Reise ins Herz der Moderne gelungen. Dass die auch verstörende, streitbare, so einzigartige wie schwer verständliche Positionen beinhaltet, liegt in der Natur moderner Kunst.

Das zeigt sich gleich im ersten Raum der Ausstellung im zweiten Obergeschoss des Schlosses, der Konzeptkünstler versammelt.

Der bereits angesprochene Marc W1353l verschmilzt in seinen großformatigen Werken Text und Struktur, indem er z. B. unter den Liedtext von Patti Smiths „Gloria: In excelsis deo“ den mikroskopisch kleinen Wortlaut des Neuen Testaments legt – Pop trifft Bibel. Er wirft damit Fragen nach der Authentizität der Heiligen Schrift auf, die ja auch schon in ihren Ursprüngen gecovert sein dürfte.

Hildegard Manns Papierarbeit „Schwarz“, eine Schatten werfende, Licht und Sonne reflektierende Faltung, beweist eindrücklich, dass auch Schwarz viel mehr sein kann als eine monochrome Sinneswahrnehmung ohne Abstufungen.

Weil wir uns gerade in diesem Teil des Schlosses in den ehemaligen Frauenräumen aufhalten, sind fotografierte und gemalte Damen hier zumindest nicht fehl am Platz.

Ein Schwerpunkt der Ankaufspolitik lag in den vergangenen Jahren in der Fotografie. Neben nahezu abstrakten, auch verstörenden Fotoarbeiten von Heiko Krause, etwa vom Schneewinter 2012 in Greifswald, und den hintergründigen, berührenden Fotografien von Gerhard Stromberg, der das jüdische Viertel von Belgrad als magischen Ort auferstehen lässt, dürfte die Fotoserie „biometric copy“ vielen in Erinnerung bleiben. Wie Cindy Sherman inszeniert und porträtiert sich die Rostockerin Jacqueline Duhr in verschiedenen Rollen – als Atomkraftgegnerin mit Schutzanzug, als Protestlerin im Arabischen Frühling oder als Femenaktivistin. Dabei zitiert sie zugleich Ikonen der Kunstgeschichte, wie auf dem Foto, das sie als Tierbefreierin zeigt, mit einem Wiesel in den Händen wie Leonardo da Vincis berühmte „Dame mit dem Hermelin“.

Kongenial im selben Raum versammelt: die expressiven Acrylbilder des Usedomer Altmeisters Oskar Manigk, mit denen er Idolen der Kunst- und Popgeschichte wie Frida Kahlo, Herta Müller oder Amy Winehouse huldigt.

Wie überhaupt die ausgestellten Werke den ihnen jeweils angemessen Platz in den Räumen des Schlosses gefunden haben, durch Türöffnungen hindurch überraschend miteinander korrespondieren oder mit barocken Deckenverzierungen und Fragmenten von Fresken.

Ein weiteres Verdienst dieser Schau: Altmeister und alte Bekannte treffen Junge und noch eher unbekannte Künstler. Anneliese Hoge, Friedrich Wilhelm Fretwurst und Matthias Wegehaupt hier, dort Annette Leyener, Jörg Hamann, Lars Lehmann, Sven Ochsenreiter oder Wolfgang Tietze, um nur einige zu nennen.

Noch einmal wollen wir die verpönte Anfangsfrage variiert aufgreifen: Welche dieser angekauften Werke Bestand haben und somit auch das Land und künftige Generationen bereichern werden, kann natürlich nur die Geschichte erweisen.

„Land in Sicht – Kunstankäufe MV“ Ausstellung bis 4. März 2018 im Schloss Güstrow, Franz-Parr-Platz 1

Öffnungszeiten: Dienstag bis Sonntag, 11 - 17 Uhr

Telefon: 03843-752-0

Internet: www.schloss-guestrow.de Zur Ausstellung erscheint ein Katalog.