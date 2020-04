Von Couch zu Couch : Jazzkombüse sorgt für "good vibes" zum Wochenende

Im dritten Konzert unserer beliebten Livestream-Reihe sorgen Schweriner Musiker für einen beswingten Start ins Wochenende.

von Dirk Buchardt

16. April 2020, 15:04 Uhr

Seit Jahren bereichert sie die Schweriner Musikszene: Die Jazzkombüse. Genauer gesagt, sind es aktuell Carsten Stotco (Gesang), Joachim Böskens (Piano), Christoph Schlegel (Schlagzeug), Hagen Schulz-Zachow (Gitarre) und Henning Schiewer (Bass), die regelmäßig – bis zum Coronakrisen-Aus jeden ersten Mittwoch im Monat – zu Jamsessions einluden. Heute sind sie selbst zu Gast bei unserer Livestream-Reihe „Von Couch zu Couch“ und versprechen mit „wohldosiertem Jazz mit Pfiff“ allerfeinste Unterhaltung.

Ihren Ursprung haben die Jungs in der Band „Zzzipp Village“. Bitte was?! „Von Zippen Dorf! Die Idee entstand im Garten von Joachim“, verrät Carsten Stotco. „Wir haben gesagt: ,Lass’ uns eine Band machen’ - und für jeden der Mitbegründer spendierten wir dem Namen vorn ein ,Z’.“ Anfänglicher Veranstaltungsort der beliebten Reihe war der „Angler II“ am Schweriner See - eine Hafenkneipe mit urigem Ambiente - daher auch der Name „Kombüse“.

Gespielt wird immer die gesamte Bandbreite des Jazz: Von Dixieland bis Bebop, von Swing über Bossa Nova bis zum Funk. "Und wir haben gern andere Musiker dabei – Grundlage ist dabei das „Realbook“, ein Buch der Lieder mit den gängigen Jazz-Standards“, so Stotco. Dadurch kommt es zu immer neuen Konstellationen. Kein Abend ist wie der andere. So haben schon einige nationale und internationale Gäste die Jazzkombüse besucht: Nils Landgren, Benny Brown, Andreas Pasternack und Fiete Felsch - allesamt Meister ihres Fachs und neben der Perfektion vor allem Fans des gemeinsamen Musikmachens. Fiete Felsch übrigens ist heute abend auch Stargast unseres Livekonzerts. Der Saxophonist der NDR-Bigband spielt zudem Querflöte und Klarinette.

Die Zeit der Liveabstinenz nutzen die Jazzfreaks zum Beispiel für ein gemeinsames Video mit befreundeten Musikern des Mecklenburgischen Staatsorchesters, der NDR-Bigband, des Landespolizeiorchesters und Deutschlands bester Schülerband den „Highheel Sneakers“.

Aktuell bezeichnet Carsten Stotco den Status der Band als „on tour“. Denn nach dem Aus des Anglers II ist man auf der Suche nach einer neuen Heimstatt. „Wir haben in Pier 7, Brinkama und anderen Lokalen gespielt und schauen, wo wir unterkommen.“ Die nächste reguläre Jamsession soll - sobald Coroan wieder Livemusik zulässt – im neu eröffneten Seglerheim stattfinden. „Wir hoffen, dass wir dort öfter spielen können. Die Besitzer sind recht offen“, erzählt der Sänger. „Wir bringen im Schnitt immerhin 120 Leute mit, die einen schönen Abend mit tollen Leuten und netten Getränken verleben wollen.“ Heute werden es ein paar mehr – swingen Sie sich schon mal ein!