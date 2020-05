Jubiläum nicht nur zum Jubeln

Das Mecklenburgische Künstlerhaus Schloss Plüschow wird 30, hat die Jubiläumsfeier verschoben und trotzt mit kreativem Geist der Krise

von Holger Kankel

17. Mai 2020, 20:34 Uhr

Spricht man dieser Tage mit Miro Zahra, der bekannten Künstlerin und Leiterin des Mecklenburgischen Künstlerhauses Plüschow, ist man wie sie hin- und hergerissen und manchmal auch hilflos.

Einerseits kann Schloss Plüschow in diesem Jahr auf 30 Jahre sehr erfolgreicher Arbeit zurückblicken. Die Sanierung am Schloss ist pünktlich zum Jubiläum beendet. Andererseits erlaubt die Situation im Moment weder eine große Jubiläumsausstellung noch Besuche von Stipendiaten aus aller Welt. Ohne Künstler und Besucher ist ein Künstlerhaus, das den Namen verdient, nur bedingt ein Künstlerhaus.

Sortieren wir also erst einmal. 1990 wurde der Förderkreis Schloss Plüschow e.V. von 15 Kunstverrückten ins Leben gerufen, um das denkmalgeschützte barocke Herrenhaus zu erhalten und ihm zugleich mit Kunst und Kultur neues Leben einzuhauchen. Künstlerhäuser gibt es seit langem überall in der Welt als Orte, an denen Kreative in Ruhe allein und in gemeinsamen Projekten arbeiten können. Der Austausch von Stipendiaten über Ländergrenzen hinweg ist dabei ein kaum zu unterschätzender Aspekt dieser Idee. Kunst und Künstler schotten sich nun mal nicht ab.

In den fünf Plüschower Wohnateliers haben inzwischen 1740 Künstler gearbeitet und auch Werke für die Sammlung des Künstlerhauses hinterlassen. Eine Auswahl sollte am 16. Mai unter dem Titel „Present Perfect Continuous – 30 Jahre Mecklenburgisches Künstlerhaus Schloss Plüschow“ präsentiert werden. Ein Virus hatte etwas dagegen. Nun soll die große Jubiläumsschau am 12. September eröffnet werden – möglichst mit vielen ehemaligen Gästen. „Wir hoffen auch sehr, dass wir am 1. Juni wieder unsere Künstler in den Ateliers begrüßen können“, sagt Miro Zahra. „Künstler sollen bei uns ja nicht nur in Ruhe produzieren können, wir wollen auch, dass sie etwas mit ihrer Arbeit verdienen. Die Situation für viele freie Künstler war schon vor der Krise nicht rosig, wir können mit einer solchen Situation umgehen. Aber ich habe mit vielen Kollegen in der letzten Zeit gesprochen, und das hat mich sehr bedrückt. Wir wissen einfach nicht, wann es wieder losgeht. Viele Projekte, bei denen wir etwas verdienen könnten, wurden gleich ins neue Jahr verschoben. Für viele bleibt nur der Gang zum Arbeitsamt, kein leichter Weg.“

Andererseits ist es Künstlern ja nicht gegeben, nichts zu tun. Das leere Schloss sei noch immer mit kreativer Energie aufgeladen, so der gute Geist des Künstlerhauses. „Das Schloss ist still, aber es atmet, ist wie ein großer Resonanzkörper. Die Wände höre ich reden. Und manchmal kommt ein Echo zurück.“

Ungeachtet der Pandemie und geschlossener Grenzen liegen etwa 200 Bewerbungen internationaler Künstler für eines der Plüschower Aufenthaltsstipendien vor. Noch im Mai wählt eine Jury aus. Von Oktober bis Dezember 2020 können dann die Stipendiaten in den Ateliers arbeiten. Künstler aus MV haben im Gegenzug die Möglichkeit, im September und Oktober in Partnerkünstlerhäusern in Österreich, den USA und in der Oberpfalz zu arbeiten. Reisestipendien nach Tansania müssen aufs nächste Jahr verschoben werden.

Konzerte sollen mit Hilfe eines Digitalprogramms des Landes im Internet übertragen werden. Schon am 11. Juli wird planmäßig die große Sommerausstellung unter dem Titel „On Fire / Kultur – Natur – Landschaft“ eröffnet. Ergänzt durch einen digitalen Rundgang.

„Wir blicken in unserem Jubiläumsjahr optimitisch in die Zukunft“, sagt Miro Zahro trotz allem. „Direktes Erleben eines künstlerischen Originals an authentischen Orten der Kunst kann man mit keinem Digitalstream ersetzen.