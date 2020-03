Stichwahl in zwei Wochen : Kein Sieger bei Bürgermeisterwahl in Ribnitz-Damgarten

Die knapp 13 500 Wahlberechtigten sind nun in 14 Tagen bei der Stichwahl aufgerufen, sich zu entscheiden.

von Joachim Mangler

01. März 2020, 19:54 Uhr

Die Bürgermeisterwahl am Sonntag in Ribnitz-Damgarten hat keinen Sieger hervorgebracht. Die knapp 13 500 Wahlberechtigten sind nun in 14 Tagen bei der Stichwahl aufgerufen, sich zwischen der Kreistagspräsidentin Kathrin Meyer und dem Stadtpräsidenten Thomas Huth zu entscheiden.

Wahlbeteiligung lag bei 53,9 Prozent

Wie die Stadtverwaltung auf ihrer Internetseite bekanntgab, kam die CDU-Politikerin Meyer nach Auszählung der Stimmen auf 43,1 Prozent, der Kandidat der Wählergemeinschaft „Die Unabhängigen“ Huth auf 42,6 Prozent. Die SPD-Landtagsabgeordnete Susann Wippermann erreichte knapp 10 Prozent, Ines Worm vom Bürgerbündnis 4,3 Prozent. Die Wahlbeteiligung lag bei 53,9 Prozent.

In der knapp 16 000 Einwohner zählenden Stadt wird ein Nachfolger des parteilosen Frank Ilchmann gesucht, der nach einer Amtszeit aus Altersgründen nicht mehr antritt. Die Besonderheit der Stadt ist, dass sie beide Landesteile von Mecklenburg-Vorpommern vereint. So gehört der Stadtteil Ribnitz zu Mecklenburg, der Stadtteil Damgarten zu Vorpommern - und zwischen beiden fließt der Fluss Recknitz.