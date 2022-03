Gesundheit : Keine Corona-Maskenpflicht mehr im Schulunterricht

Die Corona-Masken können in der Schule fallen - zumindest am Platz in der Klasse. Auf Fluren und in Treppenhäusern bleibt sie hingegen Pflicht.

Die monatelange Pflicht zum Maskentragen im Unterricht hat ab heute in Mecklenburg-Vorpommern vorerst ein Ende. Für Schülerinnen und Schüler an ihrem Sitzplatz im Unterricht ist die Maskenpflicht aufgehoben. Angesichts der hohen Infektionszahlen im Nordosten wird das Tragen eines Mund-Nase-Schutzes jedoch empfohlen. In Fluren und Treppenhäusern bleibt ...

