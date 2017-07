Kriminalität : Kinderporno-Razzia bei 67 Verdächtigen - auch in MV

vergrößern 1 von 1 Foto: dpa (Illustration) 1 von 1

Im Kampf gegen die Verbreitung von Kinderpornos im Internet haben Ermittler die Wohnungen von 67 Tatverdächtigen durchsucht, darunter auch im Nordosten. Wie die Generalstaatsanwaltschaft in Frankfurt und das Bundeskriminalamt (BKA) Wiesbaden am Donnerstag mitteilten, erfolgten die Durchsuchungen in der Zeit vom 5. bis zum 19. Juli.

Die größte Anzahl von Tatverdächtigen gab es mit jeweils neun in Hessen und Niedersachsen, sowie acht in Bayern und Nordrhein-Westfalen.

In Mecklenburg-Vorpommern wurde die Wohnung eines Beschuldigten durchsucht. Wie ein Polizeisprecher in Schwerin sagte, ist die Kriminalpolizei in der Landeshauptstadt in die Ermittlungen einbezogen. Nähere Angaben zu Alter oder Wohnort des Tatverdächtigen aus dem Nordosten machten die Behörden nicht.

Laut Bundeskriminalamt sind die Beschuldigten zwischen 18 und 80 Jahren alt. Sie stehen im Verdacht, über den Onlinedienst „Chatstep“ Bilder und Videos mit Kinderpornografie getauscht zu haben. Die Aufnahmen zeigten schweren sexuellen Missbrauch von Kindern, darunter auch von Kleinstkindern, sowie von sexueller Gewalt gegen Kinder.

Um die mutmaßlichen Täter zu identifizieren, habe der US-Betreiber der Internet-Plattform mit dem BKA zusammengearbeitet, hieß es. Die Auswertung der sichergestellten Datenträger sowie weitere Ermittlungen dauerten noch an. Die 67 Tatverdächtigen befänden sich auf freiem Fuß, es habe nach der bundesweiten Aktion keine Festnahmen gegeben, sagte der Sprecher der Generalstaatsanwaltschaft Frankfurt, Georg Ungefuk. Das könne sich aber ändern, wenn das sichergestellte Material ausgewertet wurde.

Vor wenigen Tagen hatten die Ermittler bereits einen großen Schlag gegen Kinderpornografie gemeldet. Eine der größten internationalen Kinderpornografie-Plattformen im Darknet, „Elysium“, wurde stillgelegt, 14 Verdächtige wurden festgenommen. Zwölf von ihnen wird sexueller Missbrauch von Kindern vorgeworfen, wie die Generalstaatsanwaltschaft Frankfurt und das BKA Anfang Juli mitgeteilt hatten. Sieben Beschuldigte - fünf Deutsche und zwei Österreicher - kamen in Untersuchungshaft.

Auf der Plattform „Elysium“ sollen mindestens 87 000 Nutzer Bilder und Videos ausgetauscht haben. Die Opfer waren Kinder im Alter von zwei bis acht Jahren. Für die Verbreitung kinderpornografischen Materials können in Deutschland bis zu fünf Jahre Gefängnis verhängt werden.

von Jörn Perske und Frank Pfaff

erstellt am 20.Jul.2017 | 14:55 Uhr